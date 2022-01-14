Принц Ендрю не уникне суду за сексуальне насильство

Суд у США припинив спробу закрити справу за звинуваченням принца Ендрю в сексуальному насильстві.

61-річному принцу Ендрю, другому сину королеви Єлизавети II та герцогу Йоркському доведеться постати перед судом у США за звинуваченням у сексуальному насильстві та дати свідчення за позовом Вірджинії Джуффре. Про це пише Independent.

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Вірджинія Джуффре, яка в дівоцтві носила прізвище Роджерс, подала позов ще в серпні 2021 року, стверджуючи, що принц зґвалтував її у 2001 році, коли їй було 17 років.

Адвокати принца заявили, що позов має бути відхилено. Вони посилалися на угоду 2009 року, яку Джуффре підписала із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштайном. Згідно з підписаним документом, вона зобов'язалася відмовитися від судового переслідування Епштайна та його знайомих, включаючи принца Ендрю. Проте нью-йоркський суддя Льюїс Каплан ухвалив, що справа може бути продовжена.

[ + – ] Принц Ендрю, Вірджинія Джуффре та Гіслейн Максвелл

Окрім цього, адвокати принца стверджували, що наразі Джуффре проживає з чоловіком та дітьми в Австралії та стала громадянкою цієї країни, а тому її справа не може розглядатися у США.

Принц заперечує всі звинувачення, заявляючи, що навіть ніколи не зустрічався з Джуффре, а в Букінгемському палаці одразу заявили, що не коментуватимуть цю справу.

Нагадаємо, Джуффре стверджує, що Джеффрі Епштайн зводив її з багатими та впливовими чоловіками. Зустріч з принцом Ендрю відбулася в лондонському будинку Гіслейн Максвелл, близької подруги та спільниці Епштайна. І між ними сталося "три акти сексуального насильства", внаслідок чого позивачка перенесла "значний емоційний та психологічний розлад".

У 2019 році принца Ендрю усунули від виконання обов'язків члена королівської родини. Це сталося після його скандального інтерв'ю, у якому він заявив, що не шкодує про свою дружбу з бізнесменом Джеффрі Епштайном. А днем раніше його позбавили військових звань, королівського патронажу та титулу "Його королівська високість", на процесі він захищатиметься як приватна особа.

Наприкінці грудня 2021 року Гіслейн Максвелл була визнана винною за п'ятьма з шести пунктів звинувачення, включаючи змову з метою скоєння секс-торгівлі особами молодшими за 18 років.

Сама Максвелл вину не визнає і вважає, що на ній відіграються за Епштайна. Того, нагадаємо, у 2019 році було знайдено мертвим у своїй тюремній камері в Нью-Йорку, де він очікував на суд. Причиною його смерті було названо суїцид.