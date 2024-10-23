Мобілізація обвинувачених в груповому зґвалтуванні на Закарпатті: в Міноборони відреагували

У відомстві зазначили, що особам відмовлено у мобілізації через їх можливу причетність до кримінального правопорушення.

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У Міністерстві оборони відреагували на клопотання про відкладення судового розгляду у справі щодо зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті через мобілізацію обвинувачених до лав Збройних сил України. У відомстві заявили, що особам відмовлено у мобілізації.

"Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України. Попри їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що для всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин цієї справи відомство направило Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР.

Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: що відомо

У 2023 році Воловецьким районним судом Закарпатської області встановлена причетність трьох підлітків до вчинення групового сексуального насильства щодо неповнолітньої дівчини. Сам злочин стався ще в серпні.

Суд визнав хлопців — двох 15-річних братів-близнюків та їхнього 14-річного друга — винними за ч. 3. ст. 153 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Однак через пом’якшувальні обставини суд звільнив підлітків від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку на два роки. Також їх зобов'язано виплатити по 60 тисяч гривень і покрити процесуальні витрати — понад 25 тисяч для кожного.

Пізніше, 27 березня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що взяв її під особистий контроль. Він вбачав у вироку порушення прав дитини на захист і справедливе судочинство.

Згодом Закарпатська прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок та ухвалити новий. У серпні 2023 року суд завершив апеляційний розгляд справи про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті та скасував попередній вирок.

В середу, 23 серпня, двоє обвинувачених у справі досягнувши 18-річного віку, подали клопотання про відкладення судового розгляду. Вони зазначили, що нібито мобілізовані до лав Збройних сил України.