Мобилизация обвиняемых в групповом изнасиловании на Закарпатье: в Минобороны отреагировали

В ведомстве отметили, что лицам отказано в мобилизации из-за их возможной причастности к уголовному правонарушению.

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В Министерстве обороны отреагировали на ходатайство об отложении судебного разбирательства по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье из-за мобилизации обвиняемых в ряды Вооруженных сил Украины. В ведомстве заявили, что лицам отказано в мобилизации.

"По состоянию на сейчас известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины. Несмотря на их обращения в Обуховский ТЦК и СП для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств этого дела ведомство направило Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП. В случае выявления признаков совершения уголовного преступления, материалы будут переданы в ГБР.

Изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье: что известно

В 2023 году Воловецким районным судом Закарпатской области установлена причастность трех подростков к совершению группового сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девушки. Само преступление произошло еще в августе.

Суд признал ребят — двух 15-летних братьев-близнецов и их 14-летнего друга — виновными по ч. 3. ст. 153 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет заключения. Однако из-за смягчающих обстоятельств суд освободил подростков от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока на два года. Также их обязали выплатить по 60 тысяч гривен и покрыть процессуальные издержки — более 25 тысяч для каждого.

Позже, 27 марта омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что взял его под личный контроль. Он видел в приговоре нарушение прав ребенка на защиту и справедливое судопроизводство.

Впоследствии Закарпатская прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор и принять новый. В августе 2023 года суд завершил апелляционное рассмотрение дела об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье и отменил предыдущий приговор.

В среду, 23 августа, двое обвиняемых по делу достигнув 18-летнего возраста, подали ходатайство об отложении судебного разбирательства. Они отметили, что якобы мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.