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"Я боялася, що він мене вб'є": перукарка звинуватила Конора МакГрегора у зґвалтуванні (фото)

Конор МакГрегор
Фото: ufc.com | Боєць ММА Конор МакГрегор

Адвокати зірки ММА заперечують усі звинувачення, що прозвучали на адресу Конора МакГрегора. Вони стверджують, що жінка намагається вимагати гроші. Сам спортсмен не визнає своєї провини.

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У Дубліні 5 листопада розпочався суд над ірландським бійцем змішаних єдиноборств, який виступав також у професійному боксі, Конором МакГрегором і його другом за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини, яке сталося шість років тому, повідомляє The Guardian.

У своєму позові 35-річна перукарка на ім'я Нікіта Хенд, стверджує, що її зґвалтував Конор Макгрегор і Джеймс Лоуренс. За словами постраждалої, спортсмен і його друг двічі займалися з нею сексом без її згоди в пентхаусі дублінського готелю після вечірки, на якій вони вживали кокаїн.

У суді стало відомо, що 8 грудня 2018 року постраждала була на різдвяній вечірці на роботі. Хенд сама зателефонувала Макгрегору, щоб продовжити веселощі. Вони були знайомі, оскільки виросли в одному районі, і підтримували зв'язок через соціальні мережі. Потім МакГрегор із другом і Нікіта з подругою поїхали в готель, де і стався злочин. Хенд стверджує, що боєць ММА тричі вдарив її кулаком в обличчя. Після нападу на її тілі залишилися численні синці та подряпини, а під час знущань Макгрегор тримав її "задушливою хваткою". Жінка стверджує, що колишній чемпіон UFC притиснув її до ліжка і сказав: "Тепер ти знаєш, як це було в октагоні (восьмикутник ММА, клітка. — Ред.)".

Наступного ранку вона пішла на медичний огляд і зізналася лікареві: "Я більше не чинила опору йому. Я думала, він уб'є мене".

Вислухавши постраждалу, суддя Александр Оуенс заявив, що обвинувачені "фактично зґвалтували її". Однак Конор і Джеймс відкинули всі звинувачення, заявивши, що секс був за обопільною згодою, а їхні адвокати заявили, що Хенд, також відома як Нікіта Ні Лаймхін, є шахрайкою і намагається вимагати гроші. Слухання у справі триватимуть ще два тижні. Колегії присяжних із восьми жінок і чотирьох чоловіків належить вирішити, чи є звинувачення правдою і чи заслуговує позивачка на компенсацію.

Раніше повідомлялося, що Конор Макгрегор відпочиває з сім'єю в Гемптоні після звинувачень у домаганнях.