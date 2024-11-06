"Я боялась, что он меня убьет": парикмахер обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании (фото)

Адвокаты звезды ММА отрицают все обвинения, прозвучавшие в адрес Конора МакГрегора. Они утверждают, что женщина пытается вымогать деньги. Сам спортсмен не признает свою вину.

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В Дублине 5 ноября начался суд ирландским бойцом смешанных единоборств, выступавшем также в профессиональном боксе, Конором МакГрегором и его другом по обвинению в изнасиловании девушки, произошедшем шесть лет назад, сообщает The Guardian.

В своем иске 35-летняя парикмахер по имени Никита Хэнд, утверждает, что ее изнасиловал Конор Макгрегор и Джеймс Лоуренс. По словам пострадавшей, спортсмен и его друг дважды занимались с ней сексом без ее согласия в пентхаусе дублинского отеля после вечеринки, на которой они употребляли кокаин.

В суде стало известно, что 8 декабря 2018 года пострадавшая была на рождественской вечеринке на работе. Хэнд сама позвонила Макгрегору, чтобы продолжить веселье. Они были знакомы, так как выросли в одном районе, и поддерживали связь через социальные сети. Затем МакГрегор с другом и Никита с подругой поехали в гостиницу, где и произошло преступление. Хэнд утверждает, что боец ММА трижды ударил ее кулаком в лицо. После нападения на ее теле остались многочисленные синяки и царапины, а во время издевательств Макгрегор держал ее "удушающей хваткой". Женщина утверждает, что бывший чемпион UFC прижал ее к кровати и сказал: "Теперь ты знаешь, каково это было в октагоне (восьмиугольник ММА, клетка. — Ред.)".

На следующее утро она пошла медицинское освидетельствование и призналась врачу: "Я больше не сопротивлялась ему. Я думала, он убьет меня".

Выслушав пострадавшую, судья Александр Оуэнс заявил, что обвиняемые "фактически изнасиловали ее". Однако Конор и Джеймс отвергли все обвинения, заявив, что секс был по обоюдному согласию, а их адвокаты заявили, что Хэнд, также известная как Никита Ни Лаймхин, является мошенницей и пытается вымогать деньги. Слушания по делу продлятся еще две недели. Коллегии присяжных из восьми женщин и четырех мужчин предстоит решить, являются ли обвинения правдой и заслуживает ли истица компенсации.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор отдыхает с семьей в Хэмптоне после обвинений в домогательствах.