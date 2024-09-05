Единственный логичный выбор: МакГрегор намекнул, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии (фото)

В своем посте спортсмен отмечает, что хотел бы найти ответы на те вопросы, которые задают ирландцы.

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор намекнул, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии. Об этом он написал в соцсети Х.

"Как президент, я имею полномочия созывать Дойл, а также распускать его. Как я уже говорил, я хотел бы получить ответы на все вопросы, которые интересуют народ Ирландии", — отметил он.

Спортсмен также добавил, что Ирландии нужен активный президент, который работает исключительно на благо народа.

"Это я. Я единственный логичный выбор. 2025 уже близок..." — добавил Конор МакГрегор.

Отметим, что это не единственный случай, когда боец намекает на свои политические амбиции. В декабре 2023 года спортсмен выложил в соцсети Х свою фотографию в белом костюме и подписал ее "Ирландия, твой президент".

Конор МакГрегор

Напомним, что Конора ранее обвиняли в сексуальном нападении на женщину в туалете Kaseya Center, где во время финала NBA 9 июня проходил матч с командой Miami Heat. Тогда пострадавшая утверждала, что охрана спортсмена отделила ее от подруги и завела в туалет, где МакГрегор насильно поцеловал ее. Его обвинили в том, что во время предполагаемого нападения сексуального характера мужчина "затем разорвал эластичный пояс ее штанов, стягивая их". Его представители опровергли эти обвинения в интервью.