Єдиний логічний вибір: МакГрегор натякнув, що планує балотуватись на пост президента Ірландії (фото)

В своєму пості спортсмен зазначає, що хотів би знайти відповіді на ті питання, які задають ірландці.

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Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор натякнув, що планує балотуватись на пост президента Ірландії. Про це він написав в соцмережі Х.

"Як президент, я маю повноваження скликати Дойл, а також розпускати його. Як я вже казав, я хотів би отримати відповіді на всі питання, які цікавлять народ Ірландії", — зазначив він.

Спортсмен також додав, що Ірландії потрібен активний президент, який працює виключно на благо народу.

"Це я. Я єдиний логічний вибір. 2025 вже близький … "- додав Конор МакГрегор.

Зазначимо, що це не єдиний випадок, коли боєць натякає на свої політичні амбіції. В грудні 2023 року спортсмен виклав в соцмережі Х свою світлину в білому костюмі та підписав її "Ірландіє, твій президент".

Конор МакГрегор

Нагадаємо, що Конора раніше звинувачували в сексуальному нападі на жінку в туалеті Kaseya Center, де під час фіналу NBA 9 червня проходив матч із командою Miami Heat. Тоді постраждала стверджувала, що охорона спортсмена відокремила її від подруги й завела до туалету, де МакГрегор насильно поцілував її. Його звинуватили в тому, що під час ймовірного нападу сексуального характеру чоловік "потім розірвав еластичний пояс її штанів, стягуючи їх". Його представники спростували ці звинувачення в інтерв'ю.