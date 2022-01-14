Сына Елизаветы II будут судить за изнасилование несовершеннолтней

Суд в США пресек попытку закрыть дело по обвинению принца Эндрю в сексуальном насилии

61-летнему принцу Эндрю, второму сыну королевы Елизаветы II и герцогу Йоркскому придется предстать перед судом в США по обвинению в сексуальном насилии и дать показания по иску Вирджинии Джуффре. Об этом пишет Independent.

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Вирджиния Джуффре, в девичестве носившая фамилию Роджерс, подала иск еще в августе 2021 года, утверждая, что принц изнасиловал ее в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Адвокаты принца заявили, что иск должен быть отклонен. Они ссылались на сделку 2009 года, которую Джуффре подписала с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Согласно подписанному документу, она обязалась отказаться от судебного преследования Эпштейна и его знакомых, включая принца Эндрю. Однако нью-йоркский судья Льюис Каплан постановил, что дело может быть продолжено.

[ + – ] Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн Максвелл

Кроме этого, адвокаты принца утверждали, что сейчас Джуффре проживает с мужем и детьми в Австралии и стала гражданкой этой страны, а потому ее дело не может рассматриваться в США.

Принц отрицает все обвинения, заявляя, что даже никогда не встречался с Джуффре, а в Букингемском дворце сразу заявили, что не будут комментировать это дело.

Напомним, Джуффре утверждает, что Джеффри Эпштейн сводил ее с богатыми и влиятельными мужчинами. Встреча с принцем Эндрю произошла в лондонском доме Гислейн Максвелл, близкой подруги и сообщницы Эпштейна. И между ними произошло "три акта сексуального насилия", вследствие чего истица перенесла "значительное эмоциональное и психологическое расстройство".

В 2019 году принца Эндрю отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи. Это произошло после его скандального интервью, в котором он заявил, что не сожалеет о своей дружбе с бизнесменом Джеффри Эпштейном. А днем ранее его лишили воинских званий, королевского патронажа и титула "Его королевское высочество", на процессе он будет защищаться, как частное лицо.

В конце декабря 2021 года Гислейн Максвелл была признана виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения секс-торговли лицами моложе 18 лет.

Сама Максвелл вину не признает и считает, что на ней отыгрываются за Эпштейна. Тот, напомним, в 2019 году был найден мертвым в своей тюремной камере в Нью-Йорке, где он ожидал суда. Причиной его смерти был назван суицид.