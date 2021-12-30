Суд признал подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл виновной в секс-торговле

Суд присяжных признал Гислейн Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения секс-торговли лицами моложе 18 лет

В США вынесено решение по одному из самых громких судебных разбирательств последних лет. Суд присяжных признал Гислейн Максвелл, подругу скандально известного Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме, виновной по пяти из шести пунктов обвинения. Об этом пишет Variety.

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Было снято было обвинение в совращении одного лица в возрасте до 17 лет, однако присяжные нью-йоркского суда, среди которых было шесть мужчин и шесть женщин, признали Гислейн Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая самый серьезный — о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Свидетелями обвинения в суде выступили четыре женщины. Всем им было от 14 до 18 лет, когда Максвелл, по их словам, приводила их к Эпштейну, а потом иногда участвовала в сексуальных играх. Одна из свидетельниц, Энни Фармер, единственная, выступившая под своим именем, назвала Гислейн "сексуальной хищницей".

60-летнюю Максвелл обвиняют в том, что она с 1994 по 2004 год поставляла Эпштейну несовершеннолетних девушек, а он сам занимался с ними сексом, или же отдавал их своим знакомым. За это Гислейн грозит 65 лет в тюрьме.

Сама Максвелл вину не признает и считает, что на ней отыгрываются за Эпштейна. Тот, напомним, в 2019 году был найден мертвым в своей тюремной камере в Нью-Йорке, где он ожидал суда. Причиной его смерти был назван суицид.

Суд над Максвелл, считают эксперты, повлияет на принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы ІІ. Тот был в числе близких знакомых Эпштейна, который также дружил с четой Клинтон, Дональдом Трампом, знаменитой журналисткой Кэти Курик, режиссером Вуди Алленом, бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и Великобритании Тони Блэром, а также с Биллом Гейтсом и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Впрочем, список друзей Эпштейна намного больше, до скандала он был в центре внимания.

[ + – ] Гислейн Максвелл, Джеффри Эпштейн и Майкл Болтон Фото: Getty Images

Сейчас, в попытке смягчить прокуроров, Гислейн может начать давать разоблачающие показания и королевские эксперты считают, что принц Эндрю может оказаться в центре нового скандала. Напомним, его обвинила в изнасиловании американка Вирджиния Джуффре. В своем заявлении 38-летняя Джуффре утверждала, что это случилось в период с 1999 по 2002 год. Тогда ей было от 16 до 19 лет, то есть в одном из случаев она была несовершеннолетней.

Адвокаты принца заявляют, что Джуффре сейчас является гражданкой Австралии, где она живет со своим мужем и тремя детьми, а потому подавать в американский суд на принца она не может. Также они отрицают, что Эндрю насиловал ее. Обвинения отрицает и сам герцог Йоркский.

Еще одним свидетельством его невиновности его адвокаты считают тот факт, что Джуффре не вызвали в суд, пока шел процесс над Максвелл.

Гислейн Максвелл – дочь покойного газетного магната Роберта Максвелла. Роберт родился в Солотвино в еврейской семье (сейчас – территория Украины), после оккупации Закарпатья бежал с семьей во Францию. Во время Второй мировой войны участвовал в высадке в Нормандии. После войны перебрался в Великобританию и основал издательство "Пергамон пресс". сотрудничал с советским издательством Международная книга за что был весьма нелюбим в Британии. Погиб во время прогулки на яхте. И уже после его смерти выяснилось, что он присвоил 600 миллионов долларов из пенсионных фондов и капиталов дочерних компаний, вследствие чего под суд попали два его сына и несколько сотрудников.

Но Гислейн даже после этого скандала была весьма ценным кадром, будучи светской дамой, она обладала ценными знакомствами. Считается, что именно она познакомила Эпштейна с принцем Эндрю. К слову, она также присутствовала на свадьбе Челси Клинтон.

Гислейн была арестована ФБР 2 июля 2020 года.