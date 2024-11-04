Король Чарльз ІІІ лишил финансирования принца Эндрю: детали

Британский суверен решил прекратить платить за охрану дома принца Эндрю. Считается, что вместе эти расходы составляли несколько миллионов фунтов в год.

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Король Великобритании Чарльз III лишил ежегодного финансирования своего младшего брата принца Эндрю. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог Йоркский был под финансовым давлением из-за стоимости эксплуатации своего дома с 30 комнатами в Royal Lodge в Виндзоре.

А теперь королевский автор Роберт Хардман утверждает, что британский суверен решил прекратить платить за охрану дома принца Эндрю. Считается, что вместе эти расходы составляли несколько миллионов фунтов в год.

Иск о прекращении финансирования принца Эндрю содержится в обновленной версии биографии короля Чарльза, написанной королевским автором Робертом Хардманом.

В нем сказано, что человеку, который следит за королевскими финансами, было поручено прекратить выплату личной помощи и обеспечения для принца Эндрю.

Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Теперь сыну королевы Елизаветы II придется найти собственный способ оплачивать содержание и охрану Royal Lodge, здания 19 века в Виндзоре, которое является памятником истории.

Это произошло после выхода двух отдельных фильмов — снятых Netflix и Amazon — об интервью Эндрю на BBC Newsnight в 2019 году, в котором его допрашивали о связях с американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

После скандалов принц Эндрю потерял все военные титулы.

Вместо большого дома в Royal Lodge, который ранее занимала королева-мать, было предположено, что принц мог бы переехать в меньший коттедж Frogmore, который когда-то занимали принц Гарри и Меган, поскольку это будет иметь гораздо более низкие затраты на обслуживание и безопасность.

Фрогмор Фото: Getty

Но у Эндрю есть собственный договор об аренде Royal Lodge, который действует до 2078 года, и если он сможет самостоятельно заплатить, то может остаться в доме, который он делил со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.

Напомним, дочери принца Эндрю могут потерять наследство.

Также Фокус писал о конфликте между принцем Эндрю и королем Чарльзом III.