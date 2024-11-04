Король Чарльз ІІІ позбавив фінансування принца Ендрю: деталі

Британський суверен вирішив припинити платити за охорону будинку принца Ендрю. Вважається, що разом ці витрати становили кілька мільйонів фунтів на рік.

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ позбавив щорічного фінансування свого меншого брата принца Ендрю. Про це пише Daily Mail.

Герцог Йоркський був під фінансовим тиском через вартість експлуатації свого будинку з 30 кімнатами в Royal Lodge у Віндзорі.

А тепер королівський автор Роберт Гардман стверджує, що британський суверен вирішив припинити платити за охорону будинку принца Ендрю. Вважається, що разом ці витрати становили кілька мільйонів фунтів на рік.

Позов про припинення фінансування принца Ендрю міститься в оновленій версії біографії короля Чарльза, написаної королівським автором Робертом Гардманом.

У ньому сказано, що зберігачу таємного гаманця, який стежить за королівськими фінансами, було доручено припинити виплату особистої допомоги та забезпечення для принца Ендрю.

Принц Ендрю Фото: The Royal Family

Тепер сину королеви Єлизавети ІІ доведеться знайти власний спосіб оплачувати утримання та охорону Royal Lodge, будівлі 19 століття у Віндзорі, яка є памʼяткою історії.

Це сталося після виходу двох окремих фільмів — знятих Netflix і Amazon — про інтерв’ю Ендрю на BBC Newsnight у 2019 році, в якому його допитували про зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Після скандалів принц Ендрю втратив усі військові титули.

Замість великого будинку в Royal Lodge, який раніше займала королева-матір, було припущено, що принц міг би переїхати в менший котедж Frogmore, який колись займали принц Гаррі та Меган, оскільки це матиме набагато нижчі витрати на обслуговування та безпеку.

Фрогмор Фото: Getty

Але в Ендрю є власний договір про оренду Royal Lodge, який діє до 2078 року, і якщо він зможе самостійно заплатити, то може залишитися в будинку, який він ділив зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

Нагадаємо, доньки принца Ендрю можуть втратити спадок.

Також Фокус писав про конфлікт між принцом Ендрю та королем Чарльзом ІІІ.