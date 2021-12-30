Суд визнав подругу Джеффрі Епштайна Гіслейн Максвелл винною у секс-торгівлі

Суд присяжних визнав Гіслейн Максвелл винною за п'ятьма з шести пунктів обвинувачення, включаючи змову з метою скоєння секс-торгівлі особами, молодшими за 18 років.

У США винесено рішення щодо одного з найгучніших судових розглядів останніх років. Суд присяжних визнав Гіслейн Максвелл, подругу скандально відомого Джеффрі Епштайна, який наклав на себе руки у в'язниці, винною в п'яти із шести пунктів звинувачення. Про це пише Variety.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Було знято звинувачення в розбещенні однієї особи віком до 17 років, проте присяжні нью-йоркського суду, серед яких було шість чоловіків і шість жінок, визнали Гіслейн Максвелл винною в п'яти із шести пунктів звинувачення, включаючи найсерйозніший — про сексуальну експлуатацію неповнолітніх.

Свідками звинувачення у суді виступили чотири жінки. Усім було від 14 до 18 років, коли Максвелл, за їхніми словами, приводила їх до Епштайна, а потім іноді брала участь у сексуальних іграх. Одна зі свідків, Енні Фармер, єдина, яка виступила під своїм ім'ям, назвала Гіслейн "сексуальною хижачкою".

60-річну Максвелл звинувачують у тому, що вона з 1994 по 2004 рік постачала Епштайну неповнолітніх дівчат, а він сам займався з ними сексом, або ж віддавав їх своїм знайомим. За це Гіслейн загрожує 65 років у в'язниці.

Сама Максвелл вину не визнає і вважає, що на ній відіграються за Епштайна. Того, нагадаємо, у 2019 році було знайдено мертвим у своїй тюремній камері в Нью-Йорку, де він очікував на суд. Причиною його смерті було названо суїцид.

Суд над Максвелл, вважають експерти, вплине на принца Ендрю, другого сина королеви Єлизавети ІІ. Той був серед близьких знайомих Епштайна, який також товаришував з подружжям Клінтон, Дональдом Трампом, знаменитою журналісткою Кеті Курік, режисером Вуді Алленом, колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Ехудом Бараком і Великобританії Тоні Блером, а також з Біллом Гомтн бін Салман. Втім, список друзів Епштайна набагато більший, до скандалу він був у центрі уваги.

[ + – ] Гіслейн Максвелл, Джеффрі Епштайн та Майкл Болтон Фото: Getty Images

Зараз, у спробі пом'якшити прокурорів, Гіслейн може почати давати свідчення, і королівські експерти вважають, що принц Ендрю може опинитися в центрі нового скандалу. Нагадаємо, його звинуватила у зґвалтуванні американка Вірджинія Джуффре. У своїй заяві 38-річна Джуффре стверджувала, що це сталося в період з 1999 по 2002 рік. Тоді їй було від 16 до 19 років, тобто в одному з випадків вона була неповнолітньою.

Адвокати принца заявляють, що Джуффре наразі громадянка Австралії, де вона живе зі своїм чоловіком і трьома дітьми, а тому подавати в американський суд на принца вона не може. Також вони заперечують, що Ендрю ґвалтував її. Звинувачення заперечує і сам герцог Йоркський.

Ще одним свідченням його невинності його адвокати вважають той факт, що Джуффре не викликали до суду, доки йшов процес над Максвеллом.

Гіслейн Максвелл – дочка покійного газетного магната Роберта Максвелла. Роберт народився в Солотвино в єврейській сім'ї (зараз – територія України), після окупації Закарпаття втік із сім'єю до Франції. Під час Другої світової війни брав участь у висадці в Нормандії. Після війни перебрався до Великобританії та заснував видавництво "Пергамон прес", співпрацював з радянським видавництвом Міжнародна книга, за що був дуже нелюбимий у Британії. Загинув під час прогулянки яхтою. І вже після його смерті з'ясувалося, що він привласнив 600 мільйонів доларів з пенсійних фондів та капіталів дочірніх компаній, внаслідок чого під суд потрапили два його сини та кілька співробітників.

Але Гіслейн навіть після цього скандалу була дуже цінним кадром, будучи світською дамою, вона мала цінні знайомства. Вважається, що саме вона познайомила Епштайна з принцом Ендрю. До слова, вона також була присутня на весіллі Челсі Клінтон.

Гіслейн було заарештовано ФБР 2 липня 2020 року.