Журналісти зазначають, що Ян Тенбо не тільки проник у королівську сім'ю, а й був знайомий із впливовими бізнесменами та відкривав школи.

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Принц Ендрю, молодший брат британського короля Чарльза, опинився в центрі шпигунського скандалу. Він дружив із громадянином Китаю Яном Тенбо, який, як вважається, працював на уряд КНР. Про це пише Daily Mail.

"Якщо місія Яна Тенбо полягала в тому, щоб проникнути в саме серце британського істеблішменту, то слід сказати, що він виконав виняткову роботу", — зазначають журналісти.

Діючи на очах у всіх під виглядом китайського бізнесмена-англофіла, який прагне налагодити значущі зв'язки між двома країнами, він з разючим успіхом проник у вищий світ.

Ян Тенбо в Китаї Фото: Скриншот

Тепер, коли наказ, що забороняє розголошувати ім'я ймовірного шпигуна, раніше відомого як H6, скасовано, неймовірну мережу впливу Тенгбо в британському суспільстві вперше може бути розкрито.

Крім близьких зв'язків 50-річного чоловіка з принцом Ендрю, він володів бізнесом спільно з "найвпливовішою жінкою в Британії" і зіграв важливу роль у відкритті філій школи, в якій навчався король, у Китаї.

Компанія Tengbo інвестувала в компанію з виробництва одягу та м'яких меблів спільно з покійним колишнім головою Управління з атомної енергії Великої Британії та Інституту директорів леді Барбарою Джадж.

За його фінансової підтримки — і в обмін на 40-відсоткову частку — леді Джадж змогла запустити B&H Enterprise після виходу з IoD на тлі звинувачень у цькуванні, расизмі та сексизмі 2018 року.

У програмі "Жіноча година" на радіостанції Radio Four леді Джадж описали як "одну з найвпливовіших жінок у Британії".

Крім посади голови IoD, вона була колишнім головою Управління з атомної енергії Великої Британії, британської служби із запобігання шахрайству Cifas, головою Пенсійного фонду захисту і послом від імені UK Trade & Investment. Вона також була опікуном кількох культурних і благодійних установ, включно з Королівською академією мистецтв і Dementia UK.

Крім залучення на свій бік великих промислових діячів, Тенбо зіграв вирішальну роль у створенні школи Гордонстоун у Китаї.

Історичний коледж Гордонстоун, навчання в якому коштує 41 250 фунтів стерлінгів на рік, який відвідували король і його батько принц Філіп, став місцем народження Премії герцога Единбурзького і конференції шкіл Round Square.

Компанія Тенбо, Hampton Group, курирувала відкриття школи в Китаї 2022 року, на жах деяких її видатних випускників.

Принц Ендрю і король Чарльз Фото: Getty Images

Працюючи в Британії, Ян Тенбо носив більш англізоване ім'я Кріс Янг. І він уже заявив, що не робив нічого протизаконного.

"У зв'язку з високим рівнем спекуляцій і неправдивих повідомлень у ЗМІ та інших джерелах я попросив свою юридичну команду розкрити мою особистість. Я не зробив нічого поганого або протизаконного, і побоювання, висловлені проти мене Міністерством внутрішніх справ, необґрунтовані. Широко поширений опис мене як "шпигуна" повністю неправдивий", — повідомив він.

Він також заявив, що будував своє особисте життя у Великій Британії протягом двох десятиліть і "любить цю країну як свій другий дім".

"Я ніколи не зроблю нічого, що завдало б шкоди інтересам Великої Британії", — повідомив Ян.

Нагадаємо, раніше США і ЄС заявляли, що Пекін веде шпигунську діяльність у безпрецедентному масштабі, намагаючись послабити держави-конкуренти і підтримати економіку КНР. І колективний Захід змушений зізнатися, що з китайськими масштабами їхні розвідки впоратися не можуть.