Журналисты отмечают, что Ян Тэнбо не только проник в королевскую семью, но также был знаком с влиятельными бизнесменами и открывал школы.

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Принц Эндрю, младший брат британского короля Чарльза, оказался в центре шпионского скандала. Он дружил с гражданином Китая Яном Тэнбо, который, как считается, работал на правительство КНР. Об этом пишет Daily Mail.

"Если миссия Ян Тэнбо состояла в том, чтобы проникнуть в самое сердце британского истеблишмента, то следует сказать, что он проделал исключительную работу", — отмечают журналисты.

Действуя на виду у всех под видом китайского бизнесмена-англофила, стремящегося наладить значимые связи между двумя странами, он с поразительным успехом проник в высший свет.

Ян Тэнбо в Китае Фото: Скриншот

Теперь, когда приказ, запрещающий разглашать имя предполагаемого шпиона, ранее известного как H6, отменен, невероятная сеть влияния Тенгбо в британском обществе впервые может быть раскрыта.

Помимо близких связей 50-летнего мужчины с принцем Эндрю, он владел бизнесом совместно с "самой влиятельной женщиной в Британии" и сыграл важную роль в открытии филиалов школы, в которой учился король, в Китае.

Компания Tengbo инвестировала в компанию по производству одежды и мягкой мебели совместно с покойным бывшим председателем Управления по атомной энергии Великобритании и Института директоров леди Барбарой Джадж.

При его финансовой поддержке — и в обмен на 40-процентную долю — леди Джадж смогла запустить B&H Enterprise после выхода из IoD на фоне обвинений в травле, расизме и сексизме в 2018 году.

В программе "Женский час" на радиостанции Radio Four леди Джадж описали как "одну из самых влиятельных женщин в Британии".

Помимо должности председателя IoD, она была бывшим председателем Управления по атомной энергии Великобритании, британской службы по предотвращению мошенничества Cifas, председателем Пенсионного фонда защиты и послом от имени UK Trade & Investment. Она также была попечителем нескольких культурных и благотворительных учреждений, включая Королевскую академию художеств и Dementia UK.

Помимо привлечения на свою сторону крупных промышленных деятелей, Тэнбо сыграл решающую роль в создании школы Гордонстоун в Китае.

Исторический колледж Гордонстоун, обучение в котором стоит 41 250 фунтов стерлингов в год, который посещали король и его отец принц Филипп, стал местом рождения Премии герцога Эдинбургского и конференции школ Round Square.

Компания Тэнбо, Hampton Group, курировала открытие школы в Китае в 2022 году, к ужасу некоторых ее выдающихся выпускников.

Принц Эндрю и король Чарльз Фото: Getty Images

Работая в Британии, Ян Тэнбо носил более англизированное имя Крис Янг. И он уже заявил, что не делал ничего противозаконного.

"В связи с высоким уровнем спекуляций и ложных сообщений в СМИ и других источниках я попросил свою юридическую команду раскрыть мою личность. Я не сделал ничего плохого или противозаконного, и опасения, высказанные против меня Министерством внутренних дел, необоснованны. Широко распространенное описание меня как "шпиона" полностью ложно", — сообщил он.

Он также заявил, что строил свою личную жизнь в Великобритании на протяжении двух десятилетий и "любит эту страну как свой второй дом".

"Я никогда не сделаю ничего, что нанесло бы ущерб интересам Великобритании", — сообщил Ян.

Напомним, ранее США и ЕС заявляли, что Пекин ведет шпионскую деятельность в беспрецедентном масштабе, пытаясь ослабить конкурирующие государства и поддержать экономику КНР. И коллективный Запад вынужден признаться, что с китайскими масштабами их разведки справиться не могут.