Привлекают всех: США и ЕС не могут справиться с масштабами китайской шпионской сети, — WSJ

Пекин ведет шпионскую деятельность в беспрецедентном масштабе, пытаясь ослабить конкурирующие государства и поддержать экономику КНР.

Related video

Ни одна неделя не проходит без предупреждения от западной разведки об угрозе, которую представляет Китай. Только в прошлом месяце Федеральное бюро расследований заявило, что связанная с КНР фирма взломала 260 000 подключенных к Интернету устройств, включая камеры и маршрутизаторы, в США, Великобритании, Франции, Румынии и других странах. И коллективный Запад вынужден признаться, что с китайскими масштабами их разведки справиться не могут. Об этом пишет WSJ.

Расследование Конгресса утверждает, что китайские грузовые краны, используемые в морских портах США, имели встроенную технологию, которая могла позволить Пекину тайно управлять ими. Правительство США утверждало, что бывший главный помощник губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул был китайским агентом.

Официальные лица США на прошлой неделе попытались понять последствия атаки китайских хакеров, которая взломала системы, которые федеральное правительство использует для запросов на прослушивание телефонных разговоров, разрешенных судом.

Западные разведывательные агентства, которые не в состоянии сдержать деятельность Пекина, публично бьют тревогу, призывая предприятия и отдельных лиц быть бдительными в своем взаимодействии с Китаем. Но Колдер Уолтон, эксперт по национальной безопасности говорит, что это невозможно.

Си Цзиньпинь Фото: Getty Images

Ранее Пекин отрицал обвинения в шпионаже против западных стран, изображая Китай как частую мишень иностранных хакеров и операций по сбору разведывательной информации. Теперь китайское правительство просто молчит.

Китайский лидер Си Цзиньпин с момента прихода к власти в 2012 году все больше подчеркивает важность национальной безопасности, призывая как официальных лиц, так и обычных граждан отражать угрозы интересам Китая. Результатом стали масштабные усилия по сбору информации, чьи масштабы и настойчивость превосходят шпионаж Кремля во время холодной войны и всколыхнули западные шпионские службы.

Масштабы хакерских атак Китая

По данным американского агентства, хакеры, которых поддерживает Китай, превышают количество всех киберперсоналов ФБР в масштабе 50 к 1. По оценкам одного европейского агентства, в операциях Китая по сбору разведданных и безопасности может быть задействовано до 600 000 человек.

"Китайская хакерская программа является большей, чем во всех других крупных государствах вместе взятых", — заявил в начале этого года директор ФБР Кристофер Рэй.

Почему Запад не может противодействовать Китаю

Осложнение реакции Запада заключается в том, что, в отличие от автократий, таких как Иран или Россия, торговля с Китаем десятилетиями поддерживала экономический рост Запада, что, в свою очередь, лежит в основе долгосрочной безопасности США и Европы. Большинство стран просто не могут позволить себе наложить на Китай санкции и выгнать его дипломатов. "Китай другой", — говорит Кен Маккаллум, глава внутренней разведки Великобритании MI5.

Чего ожидать от Китая в будущем

Злонамеренная деятельность КНР усилится, поскольку экономический рост Китая замедляется под всё более авторитарным руководством Си. По словам официальных лиц, на разведывательный аппарат Китая будет расти давление, чтобы те воровали инновации, необходимые для поддержания экономики и заставить замолчать критиков как внутри страны, так и за рубежом.

Учения китайских военных по захвату Тайваня Фото: CCTV

"Все сводится к безопасности режима", — сказал Найджел Инкстер, бывший директор по операциям британской внешней разведки MI6.

Деятельность китайцев колеблется от абсурда до простого. В сентябре американские прокуроры утверждали, что пятерых выпускников китайского Мичиганского университета нашли посреди ночи, когда они фотографировались в нескольких шагах от военных машин во время учений Национальной гвардии США, в которых участвовали военнослужащие Тайваня. Мужчины утверждали, что наблюдают за звездами.

Ранее в этом году правительство Великобритании заявило, что связанные с Китаем хакеры получили доступ к национальным записям о регистрации избирателей, которые включают домашние адреса около 40 миллионов человек. Правительство США в настоящее время проверяет, проникла ли хакерская группа, связанная с китайским государством, в основные американские провайдеры, потенциально получив доступ к прослушиванию американских правоохранительных органов. Сотрудники разведки обеспокоены тем, что Китай ворует ряд личных данных для обучения передовых моделей ИИ.

Поскольку Китай становится более настойчивым в военном плане, включая усиление поддержки России в ее войне в Украине, его тайные действия также представляют большую угрозу. По словам западных чиновников, Си приказал своим военным быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году, к столетию основания Народно-освободительной армии. Война за Тайвань может втянуть Китай в конфликт с США, которые намерены обеспечить самооборону этого демократически управляемого острова.

Китай посягает на Тайвань, США готовы ответить Фото: Crimeapress

Ранее в этом году ФБР заявило, что Китай похитил сотни маршрутизаторов и использовал их для проникновения в американские водопроводные и энергетические сети, что вызывает беспокойство относительно превентивной атаки на инфраструктуру США, если Вашингтон вмешается в попытку Китая завладеть Тайванем. В декабре Конгресс запретил Пентагону использовать любые морские порты во всем мире, которые развертывают китайскую платформу данных о грузах Logink, из-за опасений разглашения секретной информации.

Китай не играет по старинным шпионским правилам, говорят представители разведки. Похоже, там безразлично, если ее шпионов поймают с поличным, и, в отличие от России, КНР редко пытается поменять своих шпионов, когда их арестовывают.

Еще один фактор препятствует ответу западной разведки: за Китаем трудно шпионить. Разведывательные операции Китая децентрализованы, охватывают множество агентств и компаний частного сектора. Они работают по большей части автономно, что затрудняет проникновение в систему, а их методы кажутся случайными, с сочетанием как частных, так и государственных субъектов, которые, кажется, слабо руководствуются главными целями, поставленными высокопоставленными чиновниками. Десять лет назад Китай также очистил целую группу чиновников, которые работали шпионами США.

Как политика Китая связана со шпионажем

Основой активности Китая является желание Си консолидировать свою власть. Он назвал внезапный распад Советского Союза в 1991 году как предупреждение о том, что может постигнуть коммунистическое правление в Китае, если ослабить идеологический контроль. Он создал комиссию по национальной безопасности, которая впервые собралась в 2014 году, чтобы централизовать контроль над работой в сфере безопасности, и установил расширенное определение национальной безопасности, которое охватывает политическое доминирование партии, а также экономическую мощь Китая и достаточность продовольствия.

Си Цзиньпинь

Этот акцент превратился в фиксацию в последние годы, когда Пекин ссорился с Вашингтоном из-за территориальных споров, технологического доминирования и причин Covid-19. Еще больше усилили паранойю обвинения бывшего сотрудника американской разведки Эдварда Сноудена о том, что США массово взломали китайскую инфраструктуру, включая сети мобильной связи.

Сейчас западные демократии пытаются достичь баланса, продолжая вести дела с Китаем, одновременно обвиняя Пекин в шпионаже. В мае представители канадской разведки заявили, что Китай, вероятно, пытался вмешаться в федеральные выборы, в том числе доставляя китайских студентов на автобусах для голосования, чтобы обеспечить выдвижение желаемого кандидата.

Значительная часть деятельности Китая по сбору информации не является незаконной. Большинство китайских исследователей и предприятий не занимаются шпионажем, и многим приписывают вклад в важные достижения в инновациях, которые приносят пользу западным экономикам. Но за ними также внимательно следят, ведь именно они являются основными кандидатами на шпионаж в пользу Китая.

Напомним, ЦРУ начали вербовать шпионов в Иране, Китае и КНДР. Ранее в управлении рассказывали, что вербовка в России идет успешно.