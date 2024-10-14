Залучають усіх: США та ЄС не можуть впоратись із масштабами китайської шпигунської мережі, — WSJ

Пекін веде шпигунську діяльність у безпрецедентному масштабі, намагаючись послабити конкуруючі держави та підтримати економіку КНР.

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Жоден тиждень не проходить без попередження від західної розвідки про загрозу, яку становить Китай. Лише минулого місяця Федеральне бюро розслідувань заявило, що пов'язана із КНР фірма зламала 260 000 підключених до Інтернету пристроїв, включаючи камери та маршрутизатори, у США, Великобританії, Франції, Румунії та інших країнах. І колективний Захід змушений зізнатись, що із китайськими масштабами їх розвідки впоратись не можуть. Про це пише WSJ.

Розслідування Конгресу стверджує, що китайські вантажні крани, які використовуються в морських портах США, мали вбудовану технологію, яка могла дозволити Пекіну таємно керувати ними. Уряд США стверджував, що колишній головний помічник губернатора Нью-Йорка Кеті Хочул був китайським агентом.

Офіційні особи США минулого тижня спробували зрозуміти наслідки атаки китайських хакерів, яка зламала системи, які федеральний уряд використовує для запитів на прослуховування телефонних розмов, дозволених судом.

Західні розвідувальні агентства, які не в змозі стримати діяльність Пекіна, публічно б'ють на сполох, закликаючи підприємства та окремих осіб бути пильними у своїй взаємодії з Китаєм. Але Колдер Уолтон, експерт з національної безпеки каже, що це неможливо.

Сі Цзиньпінь Фото: Getty Images

Раніше Пекін заперечував звинувачення в шпигунстві проти західних країн, зображуючи Китай як часту мішень іноземних хакерів і операцій зі збору розвідувальної інформації. Тепер китайський уряд просто мовчить.

Китайський лідер Сі Цзіньпін з моменту приходу до влади в 2012 році все більше наголошує на важливості національної безпеки, закликаючи як офіційних осіб, так і звичайних громадян відбивати загрози інтересам Китаю. Результатом стали масштабні зусилля зі збору інформації, чиї масштаби та наполегливість перевершують шпигунство Кремля під час холодної війни та сколихнули західні шпигунські служби.

Масштаби хакерських атак Китаю

За даними американського агентства, хакери, яких підтримує Китай, перевищують кількість усіх кіберперсоналів ФБР у масштабі 50 до 1. За оцінками одного європейського агентства, в операціях Китаю зі збору розвідданих і безпеки може бути задіяно до 600 000 осіб.

"Китайська хакерська програма є більшою, ніж у всіх інших великих державах разом узятих", — заявив на початку цього року директор ФБР Крістофер Рей.

Чому Захід не може протидіяти Китаю

Ускладнення реакції Заходу полягає в тому, що, на відміну від автократій, таких як Іран чи Росія, торгівля з Китаєм десятиліттями підтримувала економічне зростання Заходу, що, зокрема, лежить в основі довгострокової безпеки США та Європи. Більшість країн просто не можуть дозволити собі накласти на Китай санкції та вигнати його дипломатів. "Китай інший", — каже Кен Маккаллум, голова внутрішньої розвідки Великобританії MI5.

Чого очікувати від Китаю у майбутньому

Зловмисна діяльність КНР посилиться, оскільки економічне зростання Китаю сповільнюється під все більш авторитарним керівництвом Сі. За словами офіційних осіб, на розвідувальний апарат Китаю зростатиме тиск, щоб ті крали інновації, необхідні для підтримки економіки та змусити замовкнути критиків як усередині країни, так і за кордоном.

Навчання китайських військових по захопленню Тайваня Фото: CCTV

"Усе зводиться до безпеки режиму", — сказав Найджел Інкстер, колишній директор з операцій британської зовнішньої розвідки MI6.

Діяльність китайців коливається від абсурду до простого. У вересні американські прокурори стверджували, що п’ятьох випускників китайського Мічиганського університету знайшли посеред ночі, коли вони фотографувалися за декілька кроків від військових машин під час навчань Національної гвардії США, в яких брали участь військовослужбовці Тайваню. Чоловіки стверджували, що спостерігають за зірками.

Раніше цього року уряд Великої Британії заявив, що пов’язані з Китаєм хакери отримали доступ до національних записів про реєстрацію виборців, які включають домашні адреси близько 40 мільйонів людей. Уряд США наразі перевіряє, чи хакерська група, пов’язана з китайською державою, проникла в основні американські провайдери, потенційно отримавши доступ до прослуховування американських правоохоронних органів. Співробітники розвідки стурбовані тим, що Китай краде низку особистих даних для навчання передових моделей ШІ.

Оскільки Китай стає більш наполегливим у військовому плані, включаючи посилення підтримки Росії у її війні в Україні, його таємні дії також становлять більшу загрозу. За словами західних чиновників, Сі наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року, до сторіччя заснування Народно-визвольної армії. Війна за Тайвань може втягнути Китай у конфлікт із США, які мають намір забезпечити самооборону цього демократично керованого острова.

Китай зазіхає на Тайвань, США готові відповісти Фото: Crimeapress

Раніше цього року ФБР заявило, що Китай викрав сотні маршрутизаторів і використав їх для проникнення в американські водопровідні та енергетичні мережі, що викликає занепокоєння щодо превентивної атаки на інфраструктуру США, якщо Вашингтон втрутиться у спробу Китаю заволодіти Тайванем. У грудні Конгрес заборонив Пентагону використовувати будь-які морські порти в усьому світі, які розгортають китайську платформу даних про вантажі Logink, через побоювання розголошення секретної інформації.

Китай не грає за старовинними шпигунськими правилами, кажуть представники розвідки. Схоже, там байдуже, якщо її шпигунів спіймають на гарячому, і, на відміну від Росії, КНР рідко намагається поміняти своїх шпигунів, коли їх заарештовують.

Ще один фактор перешкоджає відповіді західної розвідки: за Китаєм важко шпигувати. Розвідувальні операції Китаю децентралізовані, охоплюють безліч агентств і компаній приватного сектора. Вони працюють здебільшого автономно, що ускладнює проникнення в систему, а їхні методи здаються випадковими, з поєднанням як приватних, так і державних суб’єктів, які, здається, слабо керуються головними цілями, поставленими високопосадовцями. Десять років тому Китай також очистив цілу групу чиновників, які працювали шпигунами США.

Як політика Китаю пов'язана із шпигунством

Основою активності Китаю є бажання Сі консолідувати свою владу. Він назвав раптовий розпад Радянського Союзу в 1991 році як попередження про те, що може спіткати комуністичне правління в Китаї, якщо послабити ідеологічний контроль. Він створив комісію з національної безпеки, яка вперше зібралася у 2014 році, щоб централізувати контроль над роботою в сфері безпеки, і встановив розширене визначення національної безпеки, яке охоплює політичне домінування партії, а також економічну міць Китаю та достатність продовольства.

Сі Цзиньпінь

Цей акцент перетворився на фіксацію в останні роки, коли Пекін сварився з Вашингтоном через територіальні суперечки, технологічне домінування та причини Covid-19. Ще більше посилили параною звинувачення колишнього співробітника американської розвідки Едварда Сноудена про те, що США масово зламали китайську інфраструктуру, включаючи мережі мобільного зв’язку.

Зараз західні демократії намагаються досягти балансу, продовжуючи вести справи з Китаєм, одночасно звинувачуючи Пекін у шпигунстві. У травні представники канадської розвідки заявили, що Китай, ймовірно, намагався втрутитися у федеральні вибори, зокрема доставляючи китайських студентів на автобусах для голосування, щоб забезпечити висунення бажаного кандидата.

Значна частина діяльності Китаю зі збору інформації не є незаконною. Більшість китайських дослідників і підприємств не займаються шпигунством, і багатьом приписують внесок у важливі досягнення в інноваціях, які приносять користь західним економікам. Але за ними також уважно стежать, адже саме вони є основними кандидатами на шпигунство на користь Китаю.

Нагадаємо, ЦРУ почали вербувати шпигунів в Ірані, Китаї та КНДР. Раніше в управлінні розповідали, що вербування у Росії іде успішно.