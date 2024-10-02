ЦРУ почали вербувати агентів в "вісі зла": Китаї, КНДР та Ірані

Раніше в ЦРУ відзвітували, що почали вербувати росіян і операція проходить успішно.

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2 жовтня ЦРУ США розпочало нову операцію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї, доповнивши, за його словами, успішну спробу вербування росіян. Про це повідомляє Reuters.

Ролик китайською мовою для потенційних агентів

Представник ЦРУ повідомив, що головне розвідувальне агентство США опублікувало на своїх акаунтах в X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn і Dark Web інструкції китайською, фарсі та корейською мовами про те, як із ним безпечно зв'язатися.

"Наші зусилля на цьому фронті увінчалися успіхом у Росії, і ми хочемо переконатися, що люди в інших авторитарних режимах знають, що ми відкриті для бізнесу", — сказав представник, додавши, що ЦРУ адаптується до посилення державних репресій і глобального стеження.

Відео китайською мовою, розміщене на Youtube, що містить тільки письмові інструкції, рекомендувало окремим особам зв'язуватися з ЦРУ через його офіційний сайт, використовуючи надійні зашифровані віртуальні приватні мережі (VPN) або мережу TOR.

"Ваша безпека і добробут — наш головний пріоритет", — ідеться в повідомленні.

У ньому запитувалися імена, місцеперебування та контактні дані окремих осіб, не пов'язані з їхніми справжніми особистостями, а також інформація, яка може становити інтерес для ЦРУ, водночас попереджали, що відповіді не гарантують, і вони можуть тривати деякий час.

Потреба ЦРУ в розвідувальній інформації зросла в міру того, як Китай розширює співпрацю з Росією та Іраном і нарощує свою військову міць у регіоні.

Росія, Китай, Іран і Північна Корея відомі в розвідувальному співтоваристві США як "важкі цілі" — тобто це країни, в уряди яких важко проникнути.

США також намагаються врегулювати конфлікт Ірану з Ізраїлем, дізнавшись більше про його ядерну програму, його зростаючі зв'язки з Росією і підтримку сателітів на кшталт єменських хуситів і Хезболли.

Ще однією метою розвідки США є ядерна програма Північної Кореї, а також, за словами офіційних осіб США, постачання зброї Пхеньяном Москві для війни в Україні, хоча Москва і Пхеньян це твердження заперечують.

Посольства Росії та Китаю у Вашингтоні, а також місія Ірану при ООН не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію, зазначають журналісти.

ЦРУ почало вербування росіян 2022 року, публікуючи у своїх акаунтах у соціальних мережах тексти російською мовою про те, як безпечно зв'язатися з агентством, а 2023 року — відеоролики.

Ролики ЦРУ для росіян

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в РФ вчені почали уникати участі в значних наукових дослідженнях на тлі репресій проти фізиків, які займалися гіперзвуком і високошвидкісною аеродинамікою. Зазначається, що спецслужби РФ здійснюють репресії для того, "щоб переконати себе і Путіна, що в Росії справді є передові наукові досягнення, а шпигуни з усього світу намагаються їх вкрасти".