ЦРУ почали вербувати агентів в "вісі зла": Китаї, КНДР та Ірані
Раніше в ЦРУ відзвітували, що почали вербувати росіян і операція проходить успішно.
2 жовтня ЦРУ США розпочало нову операцію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї, доповнивши, за його словами, успішну спробу вербування росіян. Про це повідомляє Reuters.
Представник ЦРУ повідомив, що головне розвідувальне агентство США опублікувало на своїх акаунтах в X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn і Dark Web інструкції китайською, фарсі та корейською мовами про те, як із ним безпечно зв'язатися.
"Наші зусилля на цьому фронті увінчалися успіхом у Росії, і ми хочемо переконатися, що люди в інших авторитарних режимах знають, що ми відкриті для бізнесу", — сказав представник, додавши, що ЦРУ адаптується до посилення державних репресій і глобального стеження.
Відео китайською мовою, розміщене на Youtube, що містить тільки письмові інструкції, рекомендувало окремим особам зв'язуватися з ЦРУ через його офіційний сайт, використовуючи надійні зашифровані віртуальні приватні мережі (VPN) або мережу TOR.
"Ваша безпека і добробут — наш головний пріоритет", — ідеться в повідомленні.
У ньому запитувалися імена, місцеперебування та контактні дані окремих осіб, не пов'язані з їхніми справжніми особистостями, а також інформація, яка може становити інтерес для ЦРУ, водночас попереджали, що відповіді не гарантують, і вони можуть тривати деякий час.
Потреба ЦРУ в розвідувальній інформації зросла в міру того, як Китай розширює співпрацю з Росією та Іраном і нарощує свою військову міць у регіоні.
Росія, Китай, Іран і Північна Корея відомі в розвідувальному співтоваристві США як "важкі цілі" — тобто це країни, в уряди яких важко проникнути.
США також намагаються врегулювати конфлікт Ірану з Ізраїлем, дізнавшись більше про його ядерну програму, його зростаючі зв'язки з Росією і підтримку сателітів на кшталт єменських хуситів і Хезболли.
Ще однією метою розвідки США є ядерна програма Північної Кореї, а також, за словами офіційних осіб США, постачання зброї Пхеньяном Москві для війни в Україні, хоча Москва і Пхеньян це твердження заперечують.
Посольства Росії та Китаю у Вашингтоні, а також місія Ірану при ООН не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію, зазначають журналісти.
ЦРУ почало вербування росіян 2022 року, публікуючи у своїх акаунтах у соціальних мережах тексти російською мовою про те, як безпечно зв'язатися з агентством, а 2023 року — відеоролики.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в РФ вчені почали уникати участі в значних наукових дослідженнях на тлі репресій проти фізиків, які займалися гіперзвуком і високошвидкісною аеродинамікою. Зазначається, що спецслужби РФ здійснюють репресії для того, "щоб переконати себе і Путіна, що в Росії справді є передові наукові досягнення, а шпигуни з усього світу намагаються їх вкрасти".