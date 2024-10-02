ЦРУ начали вербовать агентов в "оси зла": Китае, КНДР и Иране

Ранее в ЦРУ отчитались, что начали вербовать россиян и операция проходит успешно.

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2 октября ЦРУ США начало новую операцию по вербовке информаторов в Китае, Иране и Северной Корее, дополнив, по его словам, успешную попытку вербовки россиян. Об этом сообщает Reuters.

Ролик на китайском языке для потенциальных агентов

Представитель ЦРУ сообщил, что главное разведывательное агентство США опубликовало на своих аккаунтах в X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn и Dark Web инструкции на китайском, фарси и корейском языках о том, как с ним безопасно связаться.

"Наши усилия на этом фронте увенчались успехом в России, и мы хотим убедиться, что люди в других авторитарных режимах знают, что мы открыты для бизнеса", — сказал представитель, добавив, что ЦРУ адаптируется к усилению государственных репрессий и глобальной слежке.

Видео на китайском языке, размещенное на Youtube и содержащее только письменные инструкции, рекомендовало отдельным лицам связываться с ЦРУ через его официальный сайт, используя надежные зашифрованные виртуальные частные сети (VPN) или сеть TOR.

"Ваша безопасность и благополучие — наш главный приоритет", — говорится в сообщении.

В нем запрашивались имена, местонахождение и контактные данные отдельных лиц, не связанные с их настоящими личностями, а также информация, которая может представлять интерес для ЦРУ, при этом предупреждалось, что ответы не гарантируются и могут занять некоторое время.

Потребность ЦРУ в разведывательной информации возросла по мере того, как Китай расширяет сотрудничество с Россией и Ираном и наращивает свою военную мощь в регионе.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея известны в разведывательном сообществе США как "трудные цели" — то есть это страны, в правительства которых трудно проникнуть.

США также пытаются урегулировать конфликт Ирана с Израилем, узнав больше о его ядерной программе, его растущих связях с Россией и поддержке сателлитов вроде йеменских хуситов и Хезболлы.

Еще одной целью разведки США является ядерная программа Северной Кореи, а также, по словам официальных лиц США, поставки оружия Пхеньяном Москве для войны в Украине, хотя Москва и Пхеньян это утверждение отрицают.

Посольства России и Китая в Вашингтоне, а также миссия Ирана при ООН не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию, отмечают журналисты.

ЦРУ начало вербовку россиян в 2022 году, публикуя в своих аккаунтах в социальных сетях тексты на русском языке о том, как безопасно связаться с агентством, а в 2023 году — видеоролики.

Ролики ЦРУ для россиян

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в РФ ученые начали избегать участия в значительных научных исследованиях на фоне репрессий против физиков, которые занимались гиперзвуком и высокоскоростной аэродинамикой. Отмечается, что спецслужбы РФ осуществляют репрессии для того, "чтобы убедить себя и Путина, что в России действительно есть передовые научные достижения и шпионы со всего мира пытаются их украсть".