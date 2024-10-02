ЦРУ начали вербовать агентов в "оси зла": Китае, КНДР и Иране
Ранее в ЦРУ отчитались, что начали вербовать россиян и операция проходит успешно.
2 октября ЦРУ США начало новую операцию по вербовке информаторов в Китае, Иране и Северной Корее, дополнив, по его словам, успешную попытку вербовки россиян. Об этом сообщает Reuters.
Представитель ЦРУ сообщил, что главное разведывательное агентство США опубликовало на своих аккаунтах в X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn и Dark Web инструкции на китайском, фарси и корейском языках о том, как с ним безопасно связаться.
"Наши усилия на этом фронте увенчались успехом в России, и мы хотим убедиться, что люди в других авторитарных режимах знают, что мы открыты для бизнеса", — сказал представитель, добавив, что ЦРУ адаптируется к усилению государственных репрессий и глобальной слежке.
Видео на китайском языке, размещенное на Youtube и содержащее только письменные инструкции, рекомендовало отдельным лицам связываться с ЦРУ через его официальный сайт, используя надежные зашифрованные виртуальные частные сети (VPN) или сеть TOR.
"Ваша безопасность и благополучие — наш главный приоритет", — говорится в сообщении.
В нем запрашивались имена, местонахождение и контактные данные отдельных лиц, не связанные с их настоящими личностями, а также информация, которая может представлять интерес для ЦРУ, при этом предупреждалось, что ответы не гарантируются и могут занять некоторое время.
Потребность ЦРУ в разведывательной информации возросла по мере того, как Китай расширяет сотрудничество с Россией и Ираном и наращивает свою военную мощь в регионе.
Россия, Китай, Иран и Северная Корея известны в разведывательном сообществе США как "трудные цели" — то есть это страны, в правительства которых трудно проникнуть.
США также пытаются урегулировать конфликт Ирана с Израилем, узнав больше о его ядерной программе, его растущих связях с Россией и поддержке сателлитов вроде йеменских хуситов и Хезболлы.
Еще одной целью разведки США является ядерная программа Северной Кореи, а также, по словам официальных лиц США, поставки оружия Пхеньяном Москве для войны в Украине, хотя Москва и Пхеньян это утверждение отрицают.
Посольства России и Китая в Вашингтоне, а также миссия Ирана при ООН не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию, отмечают журналисты.
ЦРУ начало вербовку россиян в 2022 году, публикуя в своих аккаунтах в социальных сетях тексты на русском языке о том, как безопасно связаться с агентством, а в 2023 году — видеоролики.
Напомним, ранее Фокус писал о том, что в РФ ученые начали избегать участия в значительных научных исследованиях на фоне репрессий против физиков, которые занимались гиперзвуком и высокоскоростной аэродинамикой. Отмечается, что спецслужбы РФ осуществляют репрессии для того, "чтобы убедить себя и Путина, что в России действительно есть передовые научные достижения и шпионы со всего мира пытаются их украсть".