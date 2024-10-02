Из-за арестов коллег: ученые в РФ избегают участвовать в значительных ракетных исследованиях, — СМИ

Еще в 2018 году российские власти начали репрессии против физиков, которые были причастны к разработке гиперзвукового оружия. В общем двенадцати ученым предъявили обвинения в госизмене, а шестерым из них — уже после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Российские ученые начали избегать участия в значительных научных исследованиях на фоне репрессий против физиков, которые занимались гиперзвуком и высокоскоростной аэродинамикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Медиа цитирует слова физика Ярослава Кудрявцева, отца которого, Виктора Кудрявцева, в 2018 году обвинили в государственной измене, а через 14 месяцев он умер в СИЗО "Лефортово". Физик заявил, что российские власти фактически "убивают гражданскую науку, пытаясь сохранить секретность военных исследований".

СМИ указывает, что волна репрессий среди коллег ученых сильно повлияла на них. По словам адвоката Евгения Смирнова, заведение уголовных дел против физиков могли породить страх перед выступлениями на международных конференциях, общению с иностранцами и дальнейшим участием в фундаментальных исследованиях в области гиперзвука. Международное сотрудничество (поездки за границу и совместные статьи с иностранными коллегами) стало поводом для преследования ученых, напомнил Смирнов.

Журналисты пишут, что, с одной стороны, рост количества уголовных дел против физиков свидетельствует о паранойе Кремля, который пытается защитить достижения России в области гиперзвука. С другой стороны, как говорят опрошенные исследователи, уголовные дела против физиков помогают Кремлю подкрепить нарративы о том, что РФ достигла значительного технологического преимущества в области гиперзвука. По их мнению, репрессии имеют "театральный эффект". Адвокат Смирнов добавляет, что спецслужбы РФ осуществляют репрессии для того, "чтобы убедить себя и Путина, что в России действительно есть передовые научные достижения и шпионы со всего мира пытаются их украсть".

Медиа указывает, что "гиперзвуковые ракеты" являются одним из любимых проектов российского диктатора Путина, а первая волна арестов физиков, которые были причастны к ее созданию, начались после послания Путина в 2018 году. Тогда глава РФ хвастался, что гиперзвуковая ракета способна преодолеть ПРО США, однако в мае 2023 года система Patriot, которую предоставили западные союзники для Украины, сбила гиперзвуковую ракету "Кинжал" над небом Киева.

Напомним, Фокус писал, что 22 сентября РФ провела очередные неудачные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". Проведенное испытание завершились взрывом на полигоне вблизи космодрома "Плесецк", а на месте пуска образовалась огромная воронка.

Позже OSINT-специалисты обнародовали спутниковые снимки полигона после испытаний "Сармата". Исследователь Джордж Баррос считает, что во время испытания "Сармата" погибли те, кто наблюдал за испытанием.