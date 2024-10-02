Через арешти колег: учені в РФ уникають брати участь в значних ракетних дослідженнях, — ЗМІ

Ще у 2018 році російська влада розпочала репресії проти фізиків, які були причетні до розробки гіперзвукової зброї. Загалом дванадцятьом вченим висунули звинувачення про держзраду, а шістьом з них — уже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Російські вчені почали уникати участі у значних наукових дослідженнях на тлі репресій проти фізиків, які займалися гіперзвуком та високошвидкісною аеродинамікою. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Медіа цитує слова фізика Ярослава Кудрявцева, батька якого, Віктора Кудрявцева, у 2018 році звинуватили в державній зраді, а через 14 місяців він помер у СІЗО "Лефортово". Фізик заявив, що російська влада фактично "вбиває цивільну науку, намагаючись зберегти секретність військових досліджень".

ЗМІ вказує, що хвиля репресій серед колег учених сильно вплинула на них. За словами адвоката Євген Смирнова, заведення кримінальних справ проти фізиків могли породити страх перед виступами на міжнародних конференціях, спілкуванню з іноземцями та подальшою участю у фундаментальних дослідженнях у галузі гіперзвуку. Міжнародне співробітництво (поїздки за кордон та спільні статті з іноземними колегами) стало приводом для переслідування вчених, нагадав Смирнов.

Журналісти пишуть, що, з одного боку, зростання кількості кримінальних справ проти фізиків свідчить про параною Кремля, який намагається захистити досягнення Росії в області гіперзвуку. З другого боку, як кажуть опитані дослідники, кримінальні справи проти фізиків допомагають Кремлю підкріпити наративи про те, що РФ досягла значної технологічної переваги в галузі гіперзвуку. На їхню думку, репресії мають "театральний ефект". Адвокат Смирнов додає, що спецслужби РФ здійснюють репресії для того, "щоб переконати себе і Путіна, що в Росії дійсно є передові наукові досягнення і шпигуни з усього світу намагаються їх вкрасти".

Медіа вказує, що "гіперзвукові ракети" є одним з улюблених проєктів російського диктатора Путіна, а перша хвиля арештів фізиків, які були причетними до її створення, розпочалися після послання Путіна у 2018 році. Тоді очільник РФ вихвалявся, що гіперзвукова ракета здатна подолати ПРО США, однак у травні 2023 року система Patriot, яку надали західні союзники для України, збила гіперзвукову ракету "Кинджал" над небом Києва.

Нагадаємо, Фокус писав, що 22 вересня РФ провела чергові невдалі випробування міжконтинентальної ракети "Сармат". Проведене випробування завершилися вибухом на полігоні поблизу космодрому "Плесецьк", а на місці пуску утворилася величезна вирва.

Пізніше OSINT-фахівці оприлюднили супутникові знімки полігону після випробувань "Сармату". Дослідник Джордж Баррос вважає, що під час випробування "Сармата" загинули ті, хто спостерігав за випробуванням.