Подалі від коханки: дружина Роберта Кеннеді-молодшого зажадала переїзду до Вашингтона
Міністру охорони здоров'я США в адміністрації Трампа поставила ультиматум його дружина, актриса Шеріл Гайнс.
Актриса Шеріл Гайнс, дружина Роберта Кеннеді-молодшого, який за часів Дональда Трампа став главою Міністерства охорони здоров'я, вимагає від нього негайного переїзду до Вашингтона. Причиною став секс-скандал Кеннеді з політичною журналісткою Олівією Нуцці. Про це повідомляє Daily Mail.
59-річна Гайнс наказала Роберту Кеннеді перевезти її з Каліфорнії до Вашингтона через побоювання, що самопроголошені "демони похіть" її чоловіка можуть придушити його здатність протистояти спокусам, поки він обіймає посаду міністра.
"Шеріл не вважає, що Боббі можна довіряти хоч на йоту, поки він живе самостійно, в окрузі Колумбія, навіть неповний робочий день, в оточенні стількох привабливих жінок і прихильниць Кеннеді, поки він облаштовується на своїй новій впливовій посаді. Тому вона поставила йому суворий ультиматум: пересели мене", — повідомило джерело виданню.
Скептик вакцинації, очільник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб Кеннеді-молодший, або як його називають у США РФК-молодший, раніше був втягнутий у кілька секс-скандалів: щонайменше три жінки стверджували, що у них був зв'язок.
Термін "демони похоті", за словами джерел, був використаний самим Кеннеді в шокуючому особистому сексуальному щоденнику, виявленому його другою дружиною Мері Річардсон.
За даними New York Post, у списку вказано понад два десятки зв'язків, а також імена жінок, з якими він мав сексуальні зв'язки протягом 2001 року, з кодами, що позначають вид сексуальної активності (десятка означала статевий акт).
Із 37 жінок понад половину отримали оцінку десять, що варіюється від дружини голлівудського актора до активістки-еколога.
РФК-молодший — сумнозвісний Казанова, який зраджував своїм попереднім двом дружинам, Емілі Блек і Мері Річардсон. Остання наклала на себе руки, повісившись у віці 52 років у травні 2012 року, частково через його ймовірну зраду. Річардсон була матір'ю чотирьох із шести дітей Кеннеді-молодшого.
Гайнс і Кеннеді здавалися щасливою парою, доки 71-річного РФК не звинуватили в інтернет-романі з Олівією Нуцці, яка в листопаді 2023 року писала про тодішнього незалежного кандидата в президенти для журналу New York Magazine.
Як повідомляється, 31-річна Нуцці відправляла Кеннеді секс-повідомлення і "оголені фото", а потім у них навіть був "неймовірний" секс по FaceTime.
Кеннеді — син сенатора Роберта Ф. Кеннеді і племінник президента Джона Ф. Кеннеді — спростував чутки про роман з Нуцці, заявивши, що вони зустрічалися особисто тільки один раз для написання статті. Скандал зрештою призвів до того, що Нуцці звільнилася і опинилася втягнутою в судову тяганину зі своїм колишнім нареченим, журналістом Politico Раяном Ліцці.
А Шеріл Гайнс тепер сповнена рішучості залишити свій маєток у Брентвуді вартістю 6 мільйонів доларів, щоб доглядати за своїм чоловіком.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про Роберта Кеннеді-молодшого, який хотів змагатися з Трампом на виборах, але в підсумку перейшов у його табір.