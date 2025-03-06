Подалі від коханки: дружина Роберта Кеннеді-молодшого зажадала переїзду до Вашингтона

Міністру охорони здоров'я США в адміністрації Трампа поставила ультиматум його дружина, актриса Шеріл Гайнс.

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Актриса Шеріл Гайнс, дружина Роберта Кеннеді-молодшого, який за часів Дональда Трампа став главою Міністерства охорони здоров'я, вимагає від нього негайного переїзду до Вашингтона. Причиною став секс-скандал Кеннеді з політичною журналісткою Олівією Нуцці. Про це повідомляє Daily Mail.

59-річна Гайнс наказала Роберту Кеннеді перевезти її з Каліфорнії до Вашингтона через побоювання, що самопроголошені "демони похіть" її чоловіка можуть придушити його здатність протистояти спокусам, поки він обіймає посаду міністра.

Роберт Кеннеді-молодший і Шеріл Гайнс Фото: Instagram Cheryl Hines

"Шеріл не вважає, що Боббі можна довіряти хоч на йоту, поки він живе самостійно, в окрузі Колумбія, навіть неповний робочий день, в оточенні стількох привабливих жінок і прихильниць Кеннеді, поки він облаштовується на своїй новій впливовій посаді. Тому вона поставила йому суворий ультиматум: пересели мене", — повідомило джерело виданню.

Скептик вакцинації, очільник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб Кеннеді-молодший, або як його називають у США РФК-молодший, раніше був втягнутий у кілька секс-скандалів: щонайменше три жінки стверджували, що у них був зв'язок.

Термін "демони похоті", за словами джерел, був використаний самим Кеннеді в шокуючому особистому сексуальному щоденнику, виявленому його другою дружиною Мері Річардсон.

За даними New York Post, у списку вказано понад два десятки зв'язків, а також імена жінок, з якими він мав сексуальні зв'язки протягом 2001 року, з кодами, що позначають вид сексуальної активності (десятка означала статевий акт).

Із 37 жінок понад половину отримали оцінку десять, що варіюється від дружини голлівудського актора до активістки-еколога.

РФК-молодший — сумнозвісний Казанова, який зраджував своїм попереднім двом дружинам, Емілі Блек і Мері Річардсон. Остання наклала на себе руки, повісившись у віці 52 років у травні 2012 року, частково через його ймовірну зраду. Річардсон була матір'ю чотирьох із шести дітей Кеннеді-молодшого.

Гайнс і Кеннеді здавалися щасливою парою, доки 71-річного РФК не звинуватили в інтернет-романі з Олівією Нуцці, яка в листопаді 2023 року писала про тодішнього незалежного кандидата в президенти для журналу New York Magazine.

Роберт Кеннеді-молодший і Шеріл Гайнс Фото: Instagram Cheryl Hines

Як повідомляється, 31-річна Нуцці відправляла Кеннеді секс-повідомлення і "оголені фото", а потім у них навіть був "неймовірний" секс по FaceTime.

Кеннеді — син сенатора Роберта Ф. Кеннеді і племінник президента Джона Ф. Кеннеді — спростував чутки про роман з Нуцці, заявивши, що вони зустрічалися особисто тільки один раз для написання статті. Скандал зрештою призвів до того, що Нуцці звільнилася і опинилася втягнутою в судову тяганину зі своїм колишнім нареченим, журналістом Politico Раяном Ліцці.

А Шеріл Гайнс тепер сповнена рішучості залишити свій маєток у Брентвуді вартістю 6 мільйонів доларів, щоб доглядати за своїм чоловіком.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Роберта Кеннеді-молодшого, який хотів змагатися з Трампом на виборах, але в підсумку перейшов у його табір.