Подальше от любовницы: жена Роберта Кеннеди-младшего потребовала переезда в Вашингтон

Министру здравоохранения США в администрации Трампа поставила ультиматум его жена, актриса Шерил Хайнс.

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Актриса Шерил Хайнс, супруга Роберта Кеннеди-младшего, который при Дональде Трампе стал главой Министерства здравоохранения, требует от него немедленного переезда в Вашингтон. Причиной стал секс-скандал Кеннеди с политической журналисткой Оливией Нуцци. Об этом сообщает Daily Mail.

59-летняя Хайнс приказала Роберту Кеннеди перевезти ее из Калифорнии в Вашингтон из-за опасений, что самопровозглашенные "демоны похоти" ее мужа могут подавить его способность противостоять искушениям, пока он занимает пост министра.

Роберт Кеннеди-младший и Шерил Хайнс Фото: Instagram Cheryl Hines

"Шерил не считает, что Бобби можно доверять хоть на йоту, пока он живет самостоятельно, в округе Колумбия, даже неполный рабочий день, в окружении стольких привлекательных женщин и поклонниц Кеннеди, пока он обустраивается в своей новой влиятельной должности. Поэтому она поставила ему строгий ультиматум: пересели меня", — сообщил источник изданию.

Скептик вакцинации, глава Министерства здравоохранения и социальных служб Кеннеди-младший, или как его называют в США РФК-младший ранее был втянут в несколько секс-скандалов: по меньшей мере три женщины утверждали, что у них была связь.

Термин "демоны похоти", по словам источников, был использован самим Кеннеди в шокирующем личном сексуальном дневнике, обнаруженном его второй женой Мэри Ричардсон.

По данным New York Post, в списке указано более двух десятков связей, а также имена женщин, с которыми он имел сексуальные связи в течение 2001 года, с кодами, обозначающими вид сексуальной активности (десятка означала половой акт).

Из 37 женщин более половины получили оценку десять, варьирующуюся от жены голливудского актера до активистки-эколога.

РФК-младший — печально известный Казанова, который изменял своим предыдущим двум женам, Эмили Блэк и Мэри Ричардсон. Последняя покончила с собой, повесившись в возрасте 52 лет в мае 2012 года, отчасти из-за его предполагаемой измены. Ричардсон была матерью четверых из шести детей Кеннеди-младшего.

Хайнс и Кеннеди казались счастливой парой, пока 71-летнего РФК не обвинили в интернет-романе с Оливией Нуцци , которая в ноябре 2023 года писала о тогдашнем независимом кандидате в президенты для журнала New York Magazine.

Роберт Кеннеди-младший и Шерил Хайнс Фото: Instagram Cheryl Hines

Как сообщается, 31-летняя Нуцци отправляла Кеннеди секс-сообщения и "обнаженные фото", а потом у них даже был "невероятный" секс по FaceTime.

Кеннеди — сын сенатора Роберта Ф. Кеннеди и племянник президента Джона Ф. Кеннеди — опроверг слухи о романе с Нуцци, заявив, что они встречались лично только один раз для написания статьи. Скандал в итоге привел к тому, что Нуцци уволилась и оказалась втянутой в судебную тяжбу со своим бывшим женихом , журналистом Politico Райаном Лицци.

А Шерил Хайнс теперь полна решимости оставить свое поместье в Брентвуде стоимостью 6 миллионов долларов, чтобы присматривать за своим мужем.

Напомним, ранее Фокус писал о Роберте Кеннеди-младшем, который хотел соперничать с Трампом на выборах, но в итоге перешел в его лагерь.