Подальше от любовницы: жена Роберта Кеннеди-младшего потребовала переезда в Вашингтон
Министру здравоохранения США в администрации Трампа поставила ультиматум его жена, актриса Шерил Хайнс.
Актриса Шерил Хайнс, супруга Роберта Кеннеди-младшего, который при Дональде Трампе стал главой Министерства здравоохранения, требует от него немедленного переезда в Вашингтон. Причиной стал секс-скандал Кеннеди с политической журналисткой Оливией Нуцци. Об этом сообщает Daily Mail.
59-летняя Хайнс приказала Роберту Кеннеди перевезти ее из Калифорнии в Вашингтон из-за опасений, что самопровозглашенные "демоны похоти" ее мужа могут подавить его способность противостоять искушениям, пока он занимает пост министра.
"Шерил не считает, что Бобби можно доверять хоть на йоту, пока он живет самостоятельно, в округе Колумбия, даже неполный рабочий день, в окружении стольких привлекательных женщин и поклонниц Кеннеди, пока он обустраивается в своей новой влиятельной должности. Поэтому она поставила ему строгий ультиматум: пересели меня", — сообщил источник изданию.
Скептик вакцинации, глава Министерства здравоохранения и социальных служб Кеннеди-младший, или как его называют в США РФК-младший ранее был втянут в несколько секс-скандалов: по меньшей мере три женщины утверждали, что у них была связь.
Термин "демоны похоти", по словам источников, был использован самим Кеннеди в шокирующем личном сексуальном дневнике, обнаруженном его второй женой Мэри Ричардсон.
По данным New York Post, в списке указано более двух десятков связей, а также имена женщин, с которыми он имел сексуальные связи в течение 2001 года, с кодами, обозначающими вид сексуальной активности (десятка означала половой акт).
Из 37 женщин более половины получили оценку десять, варьирующуюся от жены голливудского актера до активистки-эколога.
РФК-младший — печально известный Казанова, который изменял своим предыдущим двум женам, Эмили Блэк и Мэри Ричардсон. Последняя покончила с собой, повесившись в возрасте 52 лет в мае 2012 года, отчасти из-за его предполагаемой измены. Ричардсон была матерью четверых из шести детей Кеннеди-младшего.
Хайнс и Кеннеди казались счастливой парой, пока 71-летнего РФК не обвинили в интернет-романе с Оливией Нуцци , которая в ноябре 2023 года писала о тогдашнем независимом кандидате в президенты для журнала New York Magazine.
Как сообщается, 31-летняя Нуцци отправляла Кеннеди секс-сообщения и "обнаженные фото", а потом у них даже был "невероятный" секс по FaceTime.
Кеннеди — сын сенатора Роберта Ф. Кеннеди и племянник президента Джона Ф. Кеннеди — опроверг слухи о романе с Нуцци, заявив, что они встречались лично только один раз для написания статьи. Скандал в итоге привел к тому, что Нуцци уволилась и оказалась втянутой в судебную тяжбу со своим бывшим женихом , журналистом Politico Райаном Лицци.
А Шерил Хайнс теперь полна решимости оставить свое поместье в Брентвуде стоимостью 6 миллионов долларов, чтобы присматривать за своим мужем.
Напомним, ранее Фокус писал о Роберте Кеннеди-младшем, который хотел соперничать с Трампом на выборах, но в итоге перешел в его лагерь.