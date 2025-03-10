Скандал з "голодними" до чоловіків українками: Василенко намагається поновитися на посаді через суд

Також Василенко вимагає стягнення середнього заробітку за весь час "вимушеного прогулу" і прагне визнати недійсним наказ про відрахування його із роботи у виші.

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10 березня об 10:00 годині має відбутися розгляд справи Микити Василенка у Шевченківському районному суді міста Києва, який хоче поновитися на посаді викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вишу Василенка звільнили через його поведінку, яка не відповідала етичним нормам: зокрема йдеться про його гучні публічні заяви про те, що громадянки України "голодні" до чоловіків. Про бажання відновитися викладача на посаді стало відомо із відкритої інформації на сайті Шевченківського районного суду міста Києва.

Там можна побачити перелік справ, призначених до розгляду, серед яких є і інформація про розгляд справи колишнього викладача вишу. Позивачем виступає сам Микита Василенко, а відповідачем — КНУ.

Скріншот із сайту відомства

Суть позову Василенка наступна:

"Про визнання недійсним і скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку", — йдеться у деталях справи.

Справу розглядатиме суддя Олена Кондратенко.

Секс-скандал у КНУ: що відомо

Скандал у Київському національному університеті прогримів 23 грудня 2024 року, коли професор Микита Василенко у своєму інтерв'ю ексведучому забороненого каналу Newsone Олександру Шелесту заявив, що "голодні українки", які втратили чоловіків на війні, народжуватимуть дітей від "вихованих на хороших харчах" іноземців. Він зазначив, що це може розв'язати проблему демографічної кризи в Україні, що виникла на тлі війни із Росією.

Студенти вишу, у якому працював Василенко, почали вимагати у керівництва звільнення викладача через його "сексистські висловлювання" та "російські наративи". Окрім них, на скандальні заяви працівника КНУ відреагував омбудсмен, що також висловив сподівання на те, що викладача якнайшвидше покарають.

Наступного дня, 24 грудня, на тлі скандалу ректор КНУ Володимир Бугров засудив слова колеги та пообіцяв, що той буде нести відповідальність перед законом.

Зрештою, 27 грудня стало відомо про те, що КНУ звільнив професора Микиту Василенка зі словами про те, що його поведінка "завдала репутаційної шкоди університету" та "суперечила основним етичним нормам".