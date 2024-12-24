"Заходи будуть вжиті": ректор КНУ відреагував на слова професора про "голодних українок"

Ректор КНУ Володимир Бугров засуджує слова професора Микити Василенка про українок, що народжуватимуть від іноземних миротворців, та обіцяє, що він відповідатиме за ці заяви перед законом.

Related video

Щодо професора Київського національного університету імені Т. Шевченка Микити Василенка, який говорив про "голодних українок", що народжуватимуть від іноземних миротворців, адміністрацією вишу будуть "вжиті заходи". Про це сказав ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров у коментарі Hromadske.

"Заходи будуть вжиті. Ситуація негативна. Я не підтримую заяви професора Василенка і засуджую", — зазначив Володимир Бугров.

За словами журналістів, на прохання уточнити відповідь ректор відповів, що професор буде притягнутий до відповідальності згідно з законодавством.

"Ви ж вивчали право? У кодексі закону про працю є відповідні аспекти. Через те буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством, щоб потім [рішення] не могло бути оскаржене в суді", — сказав Володимир Бугров.

Адміністрація КНУ ім. Шевченка 24 грудня опублікувала офіційну заяву щодо висловлювань професора Микити Василенка.

У заяві йдеться, що університет "засуджує будь-які дії, що можуть дискредитувати Університет, завдавати шкоди його репутації або суперечити національним інтересам України".

Адміністрація університету зазначила, що отримала офіційні звернення щодо інциденту від Студентського парламенту ННІ журналістики та Міністерства освіти і науки України. Після їх розгляду та детального вивчення ситуації "будуть ухвалені відповідні рішення, які відповідатимуть чинному законодавству та внутрішнім нормативним документам Університету", говориться в повідомленні.

Скандал із викладачем КНУ: подробиці

Професор Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка Микита Василенко 23 грудня заявив, що в разі прибуття до України іноземних миротворців "голодні українки", які втратили чоловіків на фронті, народжуватимуть від них дітей і в країні станеться демографічний стрибок. Також він згадав Другу світову війну та порівняв миротворців із нацистами, від яких, за його словами, молоді жінки під час окупації народжували сотні дітей.

Студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики КНУ через висловлювання Микити Василенка того ж дня оголосив бойкот адміністрації інституту і вимагав звільнити професора з посади. Студенти зазначили, що подібні заяви дискредитують професію журналіста та національні інтереси держави.

Також на слова професора КНУ про "голодних українок" відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він нагадав, що вже вдруге реагує на висловлення Миколи Василенка. За словами омбудсмена, він отримував колективне звернення від студентства рік тому, після чого Василенко був притягнутий до адміністративної відповідальності адміністрацією вишу та отримав догану.