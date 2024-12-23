Викладач КНУ назвав миротворців "голодними до жінок" і згадав Другу світову війну (відео)

Професор Микита Василенко спрогнозував демографічний стрибок в Україні в разі прибуття миротворчих сил. На його думку, "голодні українки", які втратили чоловіків на війні, народжуватимуть дітей від "вихованих на хороших харчах" іноземців.

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Професор Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка Микита Василенко спрогнозував, що "голодні українки" народжуватимуть дітей від іноземних миротворців. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю ексведучому забороненого каналу Newsone Олександру Шелесту.

Про демографію і "голодних українок" — з 33:29

"Ви уявляєте, як це розв’яже демографічну проблему одразу в Україні. Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а вихованих на хороших харчах європейських, розумієте? І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких або на війні уже вбиті, або покалічені", — сказав Василенко.

Він порівняв миротворців з нацистами, згадавши про народження "фріцовських дітей" на територіях окупації після Другої світової війни.

"Звісно, молоді жінки сідали з молодими офіцерами, солдатами. І це було нормально", — зазначив викладач.

Він уточнив, що йдеться не про десятки, а про сотні дітей від німецьких військових. Після цього Василенко закликав обговорити питання серйозно та висловився проти введення миротворців, натомість виступивши за набір спостерігачів.

Журналіст hromadske Денис Булавін повідомив, що цитати київського професора вже поширюють російські пропагандисти.

Заяву Микити Василенка поширили російські пропагандисти Фото: Денис Булавін / Facebook Заяву Микити Василенка поширили російські пропагандисти Фото: Денис Булавін / Facebook

"Послухавши це, ви стали "красивее" чи "умнее"? Бо я лише переконався, що зробив правильний вибір, не пішовши далі вчитись в ІЖ. Бо щось не хочеться гризти граніт науки там, де є людина, "абсолютно толерантна до жінок", яка не вважає підсанкційні канали ZIK, NewsOne, "112" проросійськими", — зауважив він.

У коментарі "Українській правді" Василенко запевнив, що не може бути проросійським, адже є редактором газети, яка "працює проти росіян".

"У мене єдина в Україні військова газета, тому така цікавинка до моїх виступів в Росії", — пояснив він.

Фото Микити Василенка Фото: Відкриті джерела

Також викладач зауважив, що нині в Україні на одну середньостатистичну жінку приходиться 0,8 умовних дитини, коли загальносвітова норма — 2,2. Він запевнив, що у будь-якій країні в будь-які часи військовий контингент означає контакти з місцевими, та припустив, що це "призведе до масштабних особистих історій кохання".

"Народження дітей — закономірний успішний фінал. Просто процес цей слід врегулювати вмілим адмініструванням. Аби дітки були записані українками й українцями. Інакше матимемо масштабну міграцію повій з усього світу, наркотики й алкоголь", — наголосив Василенко.

З його слів, спільні європейські сім’ї — це "традиція українства".

Микита Василенко: попередні скандали

Микита Василенко — журналіст, педагог, письменник, професор, доктор філології, кандидат філософських наук. Він 40 років викладає в Інституті журналістики, навчаючи студентів писати розслідування та репортажі.

Василенко був членом партії "Союз лівих сил" (заборонили як проросійську). У 2018-2022 роках з’являвся на каналах Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва, які нині під санкціями.

Фото Микити Василенка Фото: Микита Василенко / Facebook

У 2015 році професор вже фігурував у скандалі після того, як назвав дурепою випускницю вишу Оксану Піддубну. Влітку 2023 року студенти у листі до директора інституту скаржились на "відверту проросійську та сексистську позицію", а також агітацію вступати до забороненої партії ОПЗЖ перед повномасштабною війною. В університеті скликали робочу групу, але вона "не дійшла згоди".

У січні цього року студенти зверталисф до омбудсмена Дмитра Лубінця. Він заявив про створення робочої групи, на підставі рішення якої Василенку й очільниці його кафедри винесли догану.

Нагадаємо, 12 грудня польський прем’єр Дональд Туск заявив, що наразі планів щодо направлення своїх сил в Україну уряд не має. Він наголосив, що відповідні рішення будуть ухвалюватися лише у Варшаві.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс припустив, що миротворчі сили можуть відправити в Україну, не чекаючи згоди усіх держав-членів ЄС. Він пояснив це терміновістю кроку.