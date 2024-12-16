Через терміновість: в Україну можуть відправити миротворців без згоди всіх 27 країн ЄС, — Нідерланди

За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, лінія припинення вогню в Україні буде довгою. Тому потрібна участь не тільки багатьох країн, а й великих країн.

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс більше не виключає переговорів із Росією про мир в Україні. Про це пише NL Times.

На його думку, є відчуття терміновості, і європейські лідери мають проявити ініціативу раніше за Дональда Трампа.

"Ми повинні переконатися, що європейські країни будуть за столом переговорів, щоб Трамп не ухвалював рішення з Путіним про архітектуру безпеки в Європі", — пояснив Брекельманс.

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Уперше Брекельманс відкрито порушує питання про мирні переговори. Досі позиція кабінету міністрів Нідерландів полягала в тому, що переговори мають проводитися тільки тоді, коли Україна буде до цього готова. Після обрання Трампа розмови про можливі мирні переговори почалися і в Європі. Зараз Брекельманс говорить про їхнє "прискорення".

З 27 державами-членами ЄС важко досягти консенсусу щодо виправляння миротворчих сил в Україну, сказав міністр, але, "з огляду на терміновість, ви можете вирішити й не чекати одностайності в будь-якому контексті". Він згадав можливість зробити це з групою країн.

"Україна велика, і ця лінія припинення вогню — якщо вона з'явиться — буде довгою. Якщо ви хочете зробити це надійним чином, вам потрібно не тільки багато країн, а й великі країни", — зазначив міністр. Водночас Брекелманс не хоче заздалегідь говорити про те, що Нідерланди неодмінно братимуть участь і відправлять своїх миротворців в Україну.

"Це залежить від того, що саме перебуває на столі і який це має вигляд", — уточнив він.

Міністр, як і раніше, підтримує політику, згідно з якою Нідерланди не повинні воювати в Україні. Але участь у миротворчій місії — це щось інше, оскільки "йдеться про підтримання миру".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори України й Росії можуть відбутися взимку 2025 року.

Також повідомлялося, що 12 грудня Макрон приїхав до Варшави обговорити питання про миротворчі сили для України.