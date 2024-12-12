Подарунки перевіряли на токсини: журналістка розповіла, як проходило інтерв'ю із Зеленською

Зустріч журналістки видання Libelle Вікторії Кобленко та Олени Зеленської проходила в обстановці суворої секретності. Перед інтерв'ю співробітники служби безпеки перевірили ручку і папір, а також букет квітів і листівку для Першої леді, на наявність токсичних речовин.

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Дружина президента України Володимира Зеленського, Перша леді Олена Зеленська дала інтерв'ю кореспондентці нідерландського видання Libelle Вікторії Кобленко, яка вперше після повномасштабного вторгнення приїхала в Україну. Зустріч, як зазначила журналістка, проходила в умовах цілковитої секретності.

В останній момент журналістці повідомили, куди саме їй потрібно під'їхати, де її заберуть і відвезуть на місце зустрічі. Перед інтерв'ю в журналістки забирають телефон і дають диктофон для запису інтерв'ю.

У Вікторії Кобленко тричі перевіряли документи і залишили в темній кімнаті очікувати зустрічі.

Кілька чоловіків у формі перевірили ручку і папір на наявність токсичних речовин, особливо ретельно вивчивши букет квітів і листівку для Олени Зеленської.

Вікторія Кобленко бере інтерв'ю в Олени Зеленської для журналу Libelle Фото: Libelle

Перша леді сидить елегантно і стримано, проте в очах видно сліди смутку, зауважує представниця ЗМІ. Легке почервоніння навколо очей натякає на те, що дружина президента нещодавно плакала, вважає Вікторія Кобленко.

"Не дивлячись на спокій, з яким вона говорить, її присутність несе в собі тягар нації, що перебуває в стані війни. Це момент сили, але також і болю, в якому її людяність сяє за фасадом дипломатії та відповідальності", — описує знайомство з Оленою Зеленською журналістка.

Хто така Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко — актриса, телеведуча, модель, письменниця і колумністка газети "Metro". Народилася у Вінниці, але з 13 років проживає в Нідерландах, коли її батьки переїхали до Голландії.

Зіграла в багатьох фільмах і серіалах, зокрема, в російському серіалі 2008 року "Спадщина", де грала разом з Адою Роговцевою, а в серіалі "Сестри Корольови" 2010 року зіграла разом з Богданом Ступкою.

Вікторія Кобленко

Популярність Вікторія Кобленко здобула після виходу телевізійної "мильної опери" "Хороші часи, погані часи", що виходила в Нідерландах з 2000 по 2010 рік. Актриса брала участь у ньому з 11 по 15 сезони. Першою великою роллю в повному метрі став образ Маріке в психологічному трилері "Тиха ніч" 2004 року. Тоді Кобленко визнали найкращою актрисою на Нідерландському кінофестивалі.

Євген Левченко та Вікторія Кобленко

У шлюбі з колишнім українським півзахисником, президентом профспілки футболістів Нідерландів Євгеном Левченком.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, де зараз 19-річна донька президента України. Заради безпеки дітей президентське подружжя намагається якомога менше розповідати про їхнє життя.

Фокус писав, що дружину глави ГУР Маріанну Буданову отруїли важкими металами.