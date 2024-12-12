Подарки проверяли на токсины: журналистка рассказала, как проходило интервью с Зеленской

Встреча журналистки издания Libelle Виктории Кобленко и Елены Зеленской проходила в обстановке строгой секретности. Перед интервью сотрудники службы безопасности проверили ручку и бумагу, а также букет цветов и открытку для Первой леди, на наличие токсичных веществ.

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Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Первая леди Елена Зеленская дала интервью корреспонденту нидерландского издания Libelle Виктории Кобленко, которая впервые после полномасштабного вторжения приехала в Украину. Встреча, как отметила журналистка, проходила в условиях полнейшей секретности.

В самый последний момент журналистке сообщили, куда именно ей нужно подъехать, где ее заберут и отвезут на место встречи. Перед интервью у журналистки забирают телефон и дают диктофон для записи интервью.

У Виктории Кобленко трижды проверяли документы и оставили в темной комнате ожидать встречи.

Несколько мужчин в форме проверили ручку и бумагу на наличие токсичных веществ, особенно тщательно изучив букет цветов и открытку для Елены Зеленской.

Виктория Кобленко берет интервью у Елены Зеленской для журнала Libelle Фото: Libelle

Первая леди сидит элегантно и сдержанно, однако в глазах видны следы печали, подмечает представительница СМИ. Легкая краснота вокруг глаз намекает на то, что супруга президента недавно плакала, считает Виктория Кобленко.

"Несмотря на спокойствие, с которым она говорит, ее присутствие несет в себе тяжесть нации, находящейся в состоянии войны. Это момент силы, но также и боли, в котором ее человечность сияет за фасадом дипломатии и ответственности", — описывает знакомство с Еленой Зеленской журналистка.

Кто такая Виктория Кобленко

Виктория Кобленко – актриса, телеведущая, модель, писательница и колумнистка газеты "Metro". Родилась в Виннице, но с 13 лет проживает в Нидерландах, когда ее родители переехали в Голландию.

Сыграла во многих фильмах и сериалах, в частности, в российском сериале 2008 года "Наследство", где играла вместе с Адой Роговцевой, а в сериале "Сестры Королевы" 2010 года сыграла вместе с Богданом Ступкой.

Виктория Кобленко

Популярность Виктория Кобленко получила после выхода телевизионной "мыльной оперы" "Хорошие времена, плохие времена", которая выходила в Нидерландах с 2000 по 2010 год. Актриса принимала участие в нем с 11 по 15 сезоны. Первой большой ролью в полном метре стал образ Марике в психологическом триллере "Тихая ночь" 2004 года. Тогда Кобленко признали лучшей актрисой на Нидерландском кинофестивале.

Евгений Левченко и Виктория Кобленко

В браке с бывшим украинским полузащитником, президентом профсоюза футболистов Нидерландов Евгением Левченко.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, где сейчас 19-летняя дочь президента Украины. Ради безопасности детей президентская чета старается нечасто рассказывать об их жизни.

Фокус писал, что супругу главы ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.