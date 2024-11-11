"Желание быстро исчезло": Елена Зеленская рассказала, кем мечтала стать в детстве

Первая леди Украины вспомнила, какие профессии ей нравились в детстве. Также она вспомнила, как во время учебы в университете занялась написанием юмористических сценариев и реализовала себя в этой области.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что хотела получить образование архитектора, однако смогла реализовать себя как сценарист, рассказав как решилась на такое решение и о каких еще профессиях мечтала. Об этом рассказала для информационной кампании "Конечно, сможешь!", говорится в заметке на телеграмм-канал первой леди.

Жена президента отметила, что это — типичная ситуация, когда девочка мечтает стать тем, кем увлекается. Поэтому сначала она хотела стать учительницей, а впоследствии — стюардессой.

"У меня был период, когда я хотела быть учительницей, потому что нравились какие-то учительницы в школе. А был интересный период, когда я хотела стать почему-то стюардессой. Но это желание быстро исчезло, потому что было задание написать сочинение о том, кем ты хочешь стать. Я написала про стюардесс и не смогла из себя выжать больше одного листочка текста", — призналась Зеленская и добавила, что поняла, что не знает "ничего про стюардесс", и решила серьезно подходить к выбору профессии.

Далее Елена Зеленская в свое время училась на архитектора в Криворожском национальном университете. Но со временем она решила заняться другим делом — писать сценарии для юмористических шоу. Но решила работать в другой сфере — писать сценарии к юмористическим шоу.

"Это было вопреки желанию родителей и взрослых. Потому что в тот момент это нельзя было вообще назвать профессией. То есть закончив мощный вуз, имея профессию. И я в ней не работаю, а иду писать сценарии для телевизионных шоу. Которые не считаются серьезными. Это юмористические шоу, и такой профессии как таковой тогда не было", — сказала жена президента.

Первая леди вспомнила, что ее родители "скептически отнеслись" как к ее выбору профессии, так и к ее мужу. Однако она понимает, чего она вместе с мужем смогла достичь как супруги.

"Сейчас вспоминая, какой мы путь прошли чисто интуитивно, мы понимаем, что это была такая большая школа жизни. Мы создали то, чего не было. Мы создали с нуля, и это сложилось в большой бизнес. Мощный. Это привлекает меня даже и сейчас. Именно эта мысль, что мы смогли", — отметила Елена Зеленская.

Напомним, Фокус писал, как РФ запустили фейк о Елене Зеленской и Bugatti за €4,5 млн. Россияне создали фейковый сайт и фейковое видео, направленное против Елены Зеленской, заявили в Центре противодействия дезинформации. Выдумку пропагандистов опровергли уже на следующий день после появления.

Также мы рассказывали о том, как Елена Зеленская рассказала, где сейчас 19-летняя дочь президента Украины. Первая леди не многословна в отношении своих детей. Семья президента Украины под пристальным наблюдением, поэтому президентская чета старается не часто рассказывать о жизни своих детей ради их безопасности.