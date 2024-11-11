"Бажання швидко зникло": Олена Зеленська розповіла, ким мріяла стати у дитинстві

Перша леді України згадала, які професії їй були довподоби у дитинстві. Також вона згадала, як під час навчання в університеті зайнялася написанням гумористичних сценаріїв і реалізувала себе у цій царині.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що хотіла здобути освіту архітекторки, однак змогла зреалізувати себе як сценаристка, розповівши як наважилася на таке рішення і про які ще професії марила. Про це розповіла для інформаційної кампанії "Звісно, зможеш!", йдеться у дописі на телеграм-канал першої леді.

Дружина президента зазначила, що це — типова ситуація, коли дівчинка мріє стати тим, ким захоплюється. Тому спочатку вона хотіла стати вчителькою, а згодом – стюардесою.

"У мене був період, коли я хотіла бути вчителькою, тому що подобалися якісь вчительки в школі. А був цікавий період, коли я хотіла стати чомусь стюардесою. Але це бажання швидко зникло, тому що було завдання написати твір про те, ким ти хочеш стати. Я написала про стюардес і не змогла з себе вижати більше ніж один листочок тексту", – зізналася Зеленська і додала, що зрозуміла, що не знає "нічого про стюардес", і вирішила серйозно підходити до вибору фаху.

Далі Олена Зеленська свого часу навчалась на архітекторку у Криворізькому національному університеті. Та з часом вона вирішила зайнятися іншою справою — писати сценарії для гумористичних шоу. Але вирішила працювати в іншій сфері – писати сценарії до гумористичних шоу.

"Це було всупереч бажанню батьків і дорослих. Бо в той момент це не можна було взагалі назвати професією. Тобто закінчивши потужний виш, маючи професію. І я в ній не працюю, а йду писати сценарії для телевізійних шоу. Які не вважаються серйозними. Це гумористичні шоу, і такої професії як такої тоді не було", – сказала дружина президента.

Перша леді згадала, що її батьки "скептично поставилися" як до її вибору професії, так і до її чоловіка. Однак вона розуміє, чого вона разом з чоловіком змогла досягти як подружжя.

"Зараз згадуючи, який ми шлях пройшли суто інтуїтивно, ми розуміємо, що це була така велика школа життя. Ми створили те, чого не було. Ми створили з нуля, і це склалося у великий бізнес. Потужний. Це приваблює мене навіть і зараз. Саме ця думка, що ми змогли", – відзначила пані Олена Зеленська.

Нагадаємо, Фокус писав, як РФ запустили фейк про Олену Зеленську та Bugatti за €4,5 млн. Росіяни створили фейковий сайт та фейкове відео, спрямоване проти Олени Зеленської, заявили у Центрі протидії дезінформації. Вигадку пропагандистів спростували вже наступного дня після появи.

Також ми розповідали про те, як Олена Зеленська розповіла, де зараз 19-річна донька президента України. Перша леді не багатослівна щодо своїх дітей. Сім'я президента України під пильним наглядом, тому президентське подружжя намагається не часто розповідати про життя своїх дітей задля їх безпеки.