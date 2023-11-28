"Находится на лечении": в ГУР официально подтвердили отравление жены главы разведки Буданова

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами, но уже заканчивает лечение.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили случай отравления Марианны Будановой, супруги главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сообщил 28 ноября в комментарии "Радио Свобода".

Юсов заявил, что, что информация, распространенная СМИ во вторник, соответствует действительности.

По его словам, подтверждается факт отравления жены главы военной разведки тяжелыми металлами. В настоящее время она находится на лечении, которое уже заканчивается.

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В ГУР пообещали позже предоставить дополнительную информацию по этому случаю.

Отравление жены Кирилла Буданова — что известно

Информация об отравлении жены Буданова появилась утром 28 ноября. Украинское издание "Бабель" первым сообщило о происшествии, ссылаясь на информацию от анонимных источников. Тогда, по предварительным данным, сообщалось, что Марианна Буданова, пострадала от воздействия тяжелых металлов. Существует предположение, что эти вещества попали в ее организм не случайно.

В тот же день СМИ со ссылкой на анонимные источники в ГУР сообщили, что речь идет об отравлении не только супруги главы ведомства, но и других работников спецслужбы.