Італія готова надіслати війська в Україну: яка реакція МЗС країни

Міністр оборони Італії висловився на підтримку ідеї долучитись до збереження миру в Україні, написало видання ANSA. Для цього чиновник готовий на появу італійських військ у ролі миротворців.

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В Італії відбулась дистанційна дискусія між міністрами уряду Джорджії Мелоні, один з яких допустив можливість відправки військ в Україну, інший — порадив не поспішати. На думку чиновника, який не підтримує ідею миротворців, слід спершу досягнути миру, переконатись, що він справедливий, і що президент РФ Володимир Путін його дотримується і не почне знов стріляти. Про дискусію в Італії написало видання ANSA.

На порталі розповіли деталі виступу глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто після 20-го саміту міністрів оборони у Мадриді. Міністр заявив, що Італія готова надіслати військові частини у складі миротворчої місії, про яку президент Франції Емманюель Макрон радиться з прем'єр-міністром Польща Дональдом Туском.

"Я сподіваюся якнайшвидше говорити про мир, про збереження миру в Україні, а також у Газі та Лівані. Ми готові зіграти цю роль, яку ми завжди вирізняли як нація", — навели журналісти слова посадовця.

Також на порталі опублікувало фото міністра і процитували слова про те, що "Італія доступна для миротворчої діяльності в Україні".

Західні війська в Україні - міністр оборони Італії Козетто, заява 12 грудня Фото: ANSA

Незабаром після заяви Крозетто з'явився коментар глави МЗС Італії Антоніо Таяні, написали на порталі ANSA. Коментар дипломата озвучений під час наради міністрів п'яти найвпливовіших країн Західної Європи (Німеччини, Великобританії, Іспанії, Італії і Франції) та України. Таяні наголосив, що перші ніж говорити про миротворців, слід досягнути миру, а потім переконатись, що він "справедливий".

"Говорити про будь-які ініціативи на сьогодні передчасно. Глави держав і урядів дадуть оцінку, а тим часом подивімося, що станеться, якщо і коли закінчиться війна", — заперечив дипломат міністру оборони.

Глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережах або у медіа поки що не коментував слова італійських посадовців.

Західні війська в Україні — деталі

Зазначимо, Фокус писав, що у четвер 12 грудня Макрон відвідав Польщу і метою зустрічі могло бути питання надсилання 40 тис. миротворців, яких би поставили на лінії фронту в Україні у випадку перемир'я. За підсумками зустрічі виступив Дональд Туск, який заявив, що поки що не збирається приєднуватись до цієї ініціативи. Водночас анонімні співрозмовники з польського уряду заявили західному медіа, що миротворців слід розглядати в контексті ООН, а не військ двох країн НАТО.

Тим часом ЗМІ оприлюднили певні ідеї новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Найперше, він не планує надсилати американські війська і підтримувати вступ в НАТО. З іншого, від Європи очікується більше залучення у війну: більше зброї, більше грошей, більше впливу на Китай.

Нагадуємо, 12 грудня глава офісу президент Андрій Єрмак розповів про зусилля, які докладає Україна, щоб донести свою позицію до Трампа та його майбутньої адміністрації.