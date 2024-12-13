Италия готова отправить войска в Украину: какова реакция МИД страны

Министр обороны Италии высказался в поддержку идеи приобщиться к сохранению мира в Украине, написало издание ANSA. Для этого чиновник готов на появление итальянских войск в роли миротворцев.

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В Италии состоялась дистанционная дискуссия между министрами правительства Джорджии Мелони, один из которых допустил возможность отправки войск в Украину, другой — посоветовал не спешить. По мнению чиновника, который не поддерживает идею миротворцев, следует сначала достичь мира, убедиться, что он справедлив, и что президент РФ Владимир Путин его придерживается и не начнет снова стрелять. О дискуссии в Италии написало издание ANSA.

На портале рассказали детали выступления главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто после 20-го саммита министров обороны в Мадриде. Министр заявил, что Италия готова прислать военные части в составе миротворческой миссии, о которой президент Франции Эмманюэль Макрон советуется с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Я надеюсь как можно быстрее говорить о мире, о сохранении мира в Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы сыграть эту роль, которой мы всегда отличались как нация", — привели журналисты слова чиновника.

Также на портале опубликовало фото министра и процитировали слова о том, что "Италия доступна для миротворческой деятельности в Украине".

Западные войска в Украине — министр обороны Италии Козетто, заявление 12 декабря Фото: ANSA

Вскоре после заявления Крозетто появился комментарий главы МИД Италии Антонио Таяни, написали на портале ANSA. Комментарий дипломата озвучен во время совещания министров пяти самых влиятельных стран Западной Европы (Германии, Великобритании, Испании, Италии и Франции) и Украины. Таяни подчеркнул, что прежде чем говорить о миротворцах, следует достичь мира, а затем убедиться, что он "справедлив".

"Говорить о каких-либо инициативах на сегодня преждевременно. Главы государств и правительств дадут оценку, а тем временем посмотрим, что произойдет, если и когда закончится война", — возразил дипломат министру обороны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсетях или в медиа пока не комментировал слова итальянских чиновников.

Западные войска в Украине — детали

Отметим, Фокус писал, что в четверг 12 декабря Макрон посетил Польшу и целью встречи мог быть вопрос отправки 40 тыс. миротворцев, которых бы поставили на линии фронта в Украине в случае перемирия. По итогам встречи выступил Дональд Туск, который заявил, что пока не собирается присоединяться к этой инициативе. В то же время анонимные собеседники из польского правительства заявили западному медиа, что миротворцев следует рассматривать в контексте ООН, а не войск двух стран НАТО.

Тем временем СМИ обнародовали определенные идеи новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Прежде всего, он не планирует отправлять американские войска и поддерживать вступление в НАТО. С другой, от Европы ожидается большее вовлечения в войну: больше оружия, больше денег, больше влияния на Китай.

Напоминаем, 12 декабря глава офиса президента Андрей Ермак рассказал об усилиях, которые прилагает Украина, чтобы донести свою позицию до Трампа и его будущей администрации.