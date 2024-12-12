Плана Трампа нет: Ермак о поездке в США, лжи РФ и красных линиях Украины (видео)

Все красные линии, которые есть у Украины по завершению войны, записаны в украинской конституции, заявил глава ОП Андрей Ермак. Чиновник рассказал о позиции Дональда Трампа и о засилье российской пропаганды.

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Главный и первый пункт украинского мирного плана — это вступление в НАТО, и только после этого можно говорить о конкретных действиях, которые будут выполняться в определенные сроки. Украина донесла до Запада свою позицию, тогда как со стороны РФ слышен язык ультиматумов, на который президент Владимир Зеленский не будет реагировать. Об отношении Дональда Трампа к российско-украинской войне, о его намерениях и плане, глава офиса президента Андрей Ермак рассказал интервью "Суспільне".

Завершение войны — интервью Андрея Ермака

Завершение войны и план Трампа

Ермак рассказал, что команда Владимира Зеленского донесла до американских лидеров детали мирного плана и что они продолжили работать после победы Дональда Трампа. Чиновник пояснил, что во время визита в США побывал, среди прочего, во Флориде, затем побывал во Франции и в Великобритании. Журналист поинтересовался, соответствует ли действительности заявление Трампа о готовности Украины завершить "сумасшедшую" войну и заключить какое-то мирное соглашение. В ответ прозвучало, что следует услышать четкое заявление американского политика, учитывая украинскую позицию.

"Дональд Трамп точно хочет прекратить эту войну. Дональд Трамп хочет прекратить эту войну справедливым миром. Месседж президента совпадает с украинской позицией. Это может произойти, потому что мы видим, что он действительно настроен на все, чтобы показать лидерство Америки, для того чтобы заставить Путина действительно говорить о справедливом мире", — сказал глава ОП.

Каких-то деталей относительно того, как видит Трамп достижения мира, Ермак не озвучил. По его словам, идет обсуждение различных предложений, поэтому нельзя сказать, что Украину якобы заставляют отказаться от территорий.

"Чтобы поставить точку в этом: никакого плана пока не существует и точно мы его не видели этого плана. Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций, они обсуждаются", — сказал он.

Позиция Украины и заявления РФ

Украина на сегодня занимается тем, что раскрывает ложь российской пропаганды о причинах войны и об этом, что якобы отказывается от переговоров, добавил Ермак. Тем временем со стороны Кремля звучат ультиматумы, при этом "президент Зеленский на языке ультиматумов никогда не разговаривал". Также не возможен никакой "норманнский формат", "Минские соглашения" или какие-то "договоренности в Турции": главное — это вступление в НАТО с сохранением требования Конституции.

"Все наши красные линии записаны в нашей Конституции. Я думаю, что там четко и исчерпывающе все написано о, что мы не можем договариваться", — добавил чиновник.

Отметим, 12 декабря генсек НАТО Марк Рютте назвал войну РФ "опустошением, хуже смерти". Согласно данным главы Альянса, с 2022 года Украина и РФ потеряли суммарно более 1 млн человек.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп прокомментировал предоставление разрешения Украины бить ракетами ATACMS по территории РФ.