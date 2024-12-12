Более одного миллиона: генсек НАТО о суммарных потерях Украины и РФ (видео)

Фронт в Украине движется с востока на запад, при этом РФ успех достается с наибольшими еженедельными потерями, сообщил генсек НАТО Марк Рютте. Чиновник поражен опустошением, которые приносят боевые действия.

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Россия пытается полностью стереть Украину с лица земли и разрушила систему безопасности, которая десятилетиями господствовала в Европе и в западном мире. За более чем тысячу дней российско-украинской войны ее жертвами стали более 1 млн человек. Ориентировочные темпы потерь на российско-украинской войне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте озвучил в Брюсселе. Трансляция выступления Рютте состоялась на YouTube-канале NATO News.

Потери на войне — заявление генсека НАТО Марка Рютте 12 декабря см. с 12:22

Рютте озвучил количество погибших и раненых, которые имеют суммарно Украина и РФ с февраля 2022 года и до сих пор. По его словам, это более одного миллиона человек. Также чиновник озвучил размер еженедельных потерь: суммарно для обеих сторон — более 10 тысяч.

"Эта война вызывает большее опустошения, чем смерть. Еженедельно — более 10 000 убитых и раненых с обеих сторон в Украине. Более 1 миллиона жертв с февраля 2022 года. Путин пытается полностью стереть Украину с карты мира, изменить архитектуру безопасности, которая десятилетиями защищала Европу. Скажу честно, ситуация с безопасностью выглядит не очень хорошо", — прозвучало на видео.

Чиновник перечислил достижения и будущие планы РФ, которая наладила выпуск оружия и увеличила военные расходы до 7-8% ВВП в 2025 году. Он заявил, что у россиян ранеными и убитыми насчитали 700 тыс. человек, а в течение последнего месяца — особенно впечатляющие цифры.

"Фронт движется в неправильном направлении, очень медленно, дорогой ценой для россиян. Они уже потеряли 700 000 человек. В этом месяце снова рекордный месяц по количеству потерь. Но все же линия фронта движется не в направлении на восток, а на запад", — заявил Рютте.

Потери на войне — детали

Отметим, 27 ноября издание The Economist опубликовало ориентировочное количество украинцев, погибших на войне — 100 тыс. человек. Кроме того, количество раненых — 400 тыс. Журналисты объяснили, что получили такие данные на основе открытых источников, например, публикаций в медиа и соцсетях о бойцах, которые отдали жизнь на войне с РФ.

Тем временем будущий 47-й президент США Дональд Трамп 8 декабря озвучил другие данные. В заявлении американского политика прозвучало число 400 тыс. погибших украинцев. После этого появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский не согласился с Трампом и сообщил, что погибло — 43 тыс. человек, а получили ранения — 370 тыс. Также украинский президент сказал, что ВС РФ несут потери значительно большие: в соотношении пять к одному или шесть к одному.

5 декабря военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" уточнил информацию о потерях украинской армии. Согласно его данным, которые Генштаб, вероятно, предоставил Зеленскому, погибло 70 тыс. бойцов, пропали без вести — 35 тыс.

Тем временем появились официальные данные Пентагона о потерях ВС РФ. Минобороны США сообщило о 700 тыс. россиян, пострадавших на войне, при этом не детализировали, сколько из них погибло, а сколько получили ранения.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 декабря россияне потеряли около 758 730 бойцов, а в течение последних суток — 1 390.

Напоминаем, 11 декабря военный журналист Владимир Даценко сообщил, сколько бронетехники РФ лишилась во время боев под Покровском.