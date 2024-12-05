105 тысяч погибших и пропавших без вести: Бутусов озвучил данные, которые Генштаб якобы передал Зеленскому (видео)

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, подтвержденное количество погибших украинских солдат якобы составляет 70 тысяч, а пропавших без вести — 35 тысяч. В начале недели Владимир Зеленский опроверг данные западных СМИ о 80 тысячах погибших на войне.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины якобы предоставил на Ставке верховного Главнокомандующего информацию о 105 тысячах погибших и пропавших без вести украинских военных. Об этом сказал во время стрима главный редактор "Цензор.НЕТ", военный корреспондент Юрий Бутусов, отвечая на вопрос, насколько близки к реальности потери Украины на войне, о которых писала западная пресса.

"К сожалению, наши безвозвратные потери в войне, они действительно составляют, по тем данным, которые Генеральный штаб передал на Ставку верховного Главнокомандующего, если считать погибших и пропавших без вести вместе, составляют около 105 тысяч военнослужащих. Это более 70 тысяч признанных людей погибшими и 35 тысяч пропавших без вести. То, что сейчас известно, я думаю, что западные журналисты получили ту же информацию, которая звучит в наших кабинетах", — сказал Бутусов.

Потери Украины: реакция Зеленского: реакция Зеленского

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский опроверг данные западных СМИ о потерях среди военных. По его словам, эта цифра намного меньше.

"Кое-кто недавно в американской прессе подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше. Гораздо меньше", — сказал глава государства в интервью Kyodo News.

Напомним, 17 октября The Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что количество погибших украинских солдат оценивается в пределах 80 тысяч.

27 ноября издание The Economist подсчитали, что Украина потеряла погибшими от 60 до 100 тысяч военных.