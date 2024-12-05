105 тисяч загиблих і зниклих: Бутусов озвучив дані, які Генштаб начебто передав Зеленському (відео)

За словами українського журналіста Юрія Бутусова, підтверджена кількість загиблих українських солдатів нібито становить 70 тисяч, а зниклих безвісти — 35 тисяч. На початку тижня Володимир Зеленський заперечив дані західних ЗМІ про 80 тисяч загиблих на війні.

Генеральний штаб Збройних сил України нібито надав на Ставці верховного Головнокомандувача інформацію про 105 тисяч загиблих і зниклих безвісти українських військових. Про це сказав під час стріму головний редактор "Цензор.НЕТ", воєнний кореспондент Юрій Бутусов, відповідаючи на запитання, наскільки близькі до реальності втрати України на війні, про які писала західна преса.

"На жаль, наші безповоротні втрати у війні, вони дійсно становлять, за тими даними, які Генеральний штаб передав на Ставку верховного Головнокомандувача, якщо рахувати загиблих і зниклих безвісти разом, становлять близько 105 тисяч військовослужбовців. Це понад 70 тисяч визнаних людей загиблими і 35 тисяч зниклих безвісти. Те, що зараз відомо, я думаю, що західні журналісти отримали ту саму інформацію, яка лунає у наших кабінетах", — сказав Бутусов.

Втрати України: реакція Зеленського

2 грудня президент України Володимир Зеленський заперечив дані західних ЗМІ щодо втрат серед військових. За його словами, ця цифра є набагато меншою.

"Дехто нещодавно в американській пресі подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше. Набагато менше", — сказав глава держави в інтерв'ю Kyodo News.

Нагадаємо, 17 жовтня The Wall Street Journal опублікувало інформацію про те, що кількість загиблих українських солдатів оцінюється в межах 80 тисяч.

27 листопада видання The Economist підрахували, що Україна втратила загиблими від 60 до 100 тисяч військових.