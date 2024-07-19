Россия расширяет географию участников "евразийской системы безопасности", — ISW

РФ хочет создать собственную "евразийскую систему безопасности" со странами Шанхайской организации сотрудничества, Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Также, отмечают в ISW, Путин рассматривает в этой роли и Вьетнам.

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Более месяца назад, 14 июня, глава Кремля Владимир Путин предложил создать альтернативу "евразийской системе безопасности" при поддержке президента КНР Си Цзиньпина и российские чиновники уже работают над расширением ее географии. Об этом в своем отчете пишет американский "Институт изучения войны" (ISW).

Во время пресс-конференции в Организации Объединенных Наций 17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай выступают за создание "евразийской архитектуры безопасности" в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и Совета сотрудничества стран Персидского залива (экономический союз, в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия).

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То есть, отмечают аналитики ISW, Россия, похоже, рассматривает страны Персидского залива как потенциальных участников этой "системы безопасности".

Кроме того, недавно сам Путин подчеркнул, что РФ готова обсуждать вопросы евразийской безопасности с ШОС и что РФ хочет развивать диалог с ASEAN. Российский лидер также назвал Вьетнам — страну, которая не входит в политические концепции Евразии — частью предложенной им системы "евразийской системы безопасности".

Напомним, Вьетнам воздержался от осуждения России за ее вторжение в Украину в 2022 году. Многие западные страны назвали такую позицию слишком близкой к позиции Кремля, а Владимир Путин похвалил Ханой за его якобы "сбалансированную" позицию.