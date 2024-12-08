Зеленский и Трамп озвучили потери украинской армии в войне с РФ: как разнятся цифры

Украина потеряла погибшими 43 тысячи военных, еще 370 тысяч — получили ранения. Владимир Зеленский обнародовал эти данные после заявления Дональда Трампа о потере Украиной 400 тысяч солдат. Избранный президент США не уточнял отдельно количество погибших и раненых.

С 24 февраля 2022 года на поле боя в Украине погибло 43 тысячи военных. 370 тысяч солдат были ранены. Российские потери превышают 750 тысяч человек. Это 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых россиян. Цифры обнародовал в Telegram президент Владимир Зеленский в воскресенье, 8 декабря.

По словам главы государства, с сентября 2024 года "Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас".

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", — отметил Зеленский.

По его словам, одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины — это уровень развития фронтовой медицины, который в украинской армии значительно выше.

Кроме того, президент заявил о "тысячах людей, военных и гражданских", которые находятся в российском плену, в том числе с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения Украине уже удалось вернуть 3935 человек — 3767 воинов и 168 гражданских.

Потери Украины в войне: что сказал Трамп

8 декабря Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тысяч солдат в войне с РФ. По его данным, потери России составляют 600 тысяч убитыми и ранеными.

Избранный президент США отметил, что "Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие". По его словам, необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Встреча Зеленского и Трампа в Париже

Владимир Зеленский назвал хорошей вчерашнюю встречу с Дональдом Трампом в Елисейском дворце. Президент Украины заявил о необходимости справедливого и сильного мира, который россияне не смогут разрушить за несколько лет, как они это уже делали.

"Мы видим, как сейчас Россия пытается покорить Грузию после нескольких войн против этой страны. Россия до сих пор не отпускает Молдову. Сейчас россияне бегут из Сирии, но это не значит, что они не попытаются вновь сеять смерть там. Российское военное присутствие есть даже в Африке, и именно с целью дестабилизации", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы больше всех хотят мира, зато Россия больше всех хочет сорвать возможность мира.

Зеленский заявил, что войну "не закончить просто бумажкой и несколькими подписями".

"Мы все знаем Путина очень хорошо — он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, — это Америка и единство мира", — написал глава государства.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Зеленский опроверг данные западных СМИ о 80 тысячах погибших военных. По его словам, с сентября соотношение потерь Украины к России составляет 1 к 8.