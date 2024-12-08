Зеленський і Трамп озвучили втрати української армії у війні з РФ: як різняться цифри

Україна втратила загиблими 43 тисячі військових, ще 370 тисяч — зазнали поранень. Володимир Зеленський оприлюднив ці дані після заяви Дональда Трампа про втрату Україною 400 тисяч солдатів. Обраний президент США не уточнював окремо кількість загиблих і поранених.

З 24 лютого 2022 року на полі бою в Україні загинуло 43 тисячі військових. 370 тисяч солдатів були поранені. Російські втрати перевищують 750 тисяч людей. Це 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених росіян. Цифри оприлюднив у Telegram президент Володимир Зеленський у неділю, 8 грудня.

За словами глави держави, з вересня 2024 року "Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас".

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", — зазначив Зеленський.

За його словами, одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України — це рівень розвитку фронтової медицини, який в української армії є значно вищим.

Крім того, президент заявив про "тисячі людей, військових та цивільних", які перебувають у російському полоні, у тому числі з 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вже вдалося повернути 3935 людей — 3767 воїнів та 168 цивільних.

Втрати України у війні: що сказав Трамп

8 грудня Дональд Трамп заявив, що Україна втратила 400 тисяч солдатів у війні з РФ. За його даними, втрати Росії складають 600 тисяч вбитими і пораненими.

Обраний президент США зазначив, що "Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля". За його словами, необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори.

Зустріч Зеленського і Трампа в Парижі

Володимир Зеленський назвав хорошою вчорашню зустріч з Дональдом Трампом у Єлисейському палаці. Президент України заявив про необхідність справедливого і сильного миру, який росіяни не зможуть зруйнувати за кілька років, як вони це вже робили.

"Ми бачимо, як зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни. Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там. Російська військова присутність є навіть в Африці, і саме з метою дестабілізації", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українці більше за всіх хочуть миру, натомість Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру.

Зеленський заявив, що війну "не закінчити просто папірцем і кількома підписами".

"Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, — це Америка та єдність світу", — написав глава держави.

Нагадаємо, 2 грудня президент Володимир Зеленський спростував дані західних ЗМІ про 80 тисяч загиблих військових. За його словами, з вересня співвідношення втрат України до Росії становить 1 до 8.