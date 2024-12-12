Понад один мільйон: генсек НАТО про сумарні втрати України та РФ (відео)

Фронт в Україні рухається зі сходу на захід, при цьому РФ успіх дістається з найбільшими щотижневими втратами, повідомив генсек НАТО Марк Рютте. Посадовець враджений спустошенням, які приносять бойові дії.

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Росія намагається повністю стерти Україну з лиця землі і зруйнувала систему безпеки, яка десятиліттями панувала в Європі та в західному світі. За понад тисячу днів російсько-української війни її жертвами стало понад 1 млн осіб. Орієнтовні темпи втрат на російсько-українській війні генеральний секретар НАТО Марк Рютте озвучив в Брюсселі. Трансляція виступу Рютте відбулась на YouTube-каналі NATO News.

Втрати на війні - заява гесенка НАТО Марка Рютте 12 грудня див. з 12:22

Рютте озвучив кількість загиблих та поранених, які мають сумарно Україна та РФ з лютого 2022 року і до сьогодні. З його слів, це понад один мільйон осіб. Також посадовець озвучив розмір щотижневих втрат — також сумарно для обох сторін: понад 10 тисяч.

"Ця війна викликає більше спустошення, ніж смерть. Щотижня – понад 10 000 убитих і поранених з обох сторін в Україні. Понад 1 мільйон жертв з лютого 2022. Путін намагається повністю стерти Україну з карти світу, змінити архітектуру безпеки, яка десятиліттями захищала Європу. Скажу чесно, ситуація з безпекою виглядає не дуже добре", — пролунало на відео.

Посадовець перелічив здобутки та майбутні плани РФ, яка налагодила випуск зброї та збільшила військові витрати до 7-8% ВВП у 2025 році. Він заявив, що у росіян пораненими та вбитими нарахували 700 тис. людей, а протягом останнього місяця — особливо вражаючі цифри.

"Фронт рухається в неправильному напрямку, дуже повільно, дорогою ціною для росіян. Вони вже втратили 700 000 людей. Цього місяця знову рекордний місяць за кількістю втрат. Але все ж лінія фронту рухається не в напрямку на схід, а на захід", — заявив Рютте.

Втрати на війні — деталі

Зазначимо, 27 листопада видання The Economist опублікувало орієнтовну кількість українців, які загинули на війні — 100 тис. осі. Крім того, кількість поранених — 400 тис. Журналісти пояснили, що отримали такі дані на основі відкритих джерел, наприклад, публікацій у медіа та соцмережах про бійців, які віддали життя на війні з РФ.

Тим часом майбутній 47-й президент США Дональд Трамп 8 грудня озвучив інші дані. У заяві американського політика пролунало число 400 тис. загиблих українців. Після цього з'явилась заява президента України Володимира Зеленського. Зеленський не погодився з Трампом і повідомив, що загинуло — 43 тис. людей, а отримали поранення — 370 тис. Також український президент сказав, що ЗС РФ зазнають втрат значно більших: у співвідношенні п'ять до одного або шість до одного.

5 грудня воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" уточнив інформацію про втрати української армії. Згідно з його даними, які Генштаб, ймовірно, надав Зеленському, загинуло 70 тис. бійців, зникли безвісти — 35 тис.

Тим часом з'явились офіційні дані Пентагону про втрати ЗС РФ. Міноборони США повідомило про 700 тис. росіян, які постраждали на війні, при цьому не деталізували, скільки з них загинуло, а скільки отримали поранення.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 грудня росіяни втратили близько 758 730 бійців, а протягом останньої доби — 1 390.

Нагадуємо, 11 грудня військовий журналіст Володимир Даценко повідомив, скільки бронетехніки РФ позбулась під час боїв під Покровськом.