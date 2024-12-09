За словами міністра оборони США, втрати РФ в Україні за перший рік війни перевищили втрати Москви у всіх її конфліктах із часів Другої світової разом узятих.

За час повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 700 тисяч військових та витратила понад 200 мільярдів доларів. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Росія заплатила приголомшливу ціну за безглуздість Путіна. З лютого 2022 року Росія зазнала щонайменше 700 000 жертв. Вона витратила понад 200 мільярдів доларів", — сказав Остін.

Він пояснив, що в останні місяці Росія зазнавала до тисячі втрат на день.

"А втрати Росії тільки за перший рік обраної Путіним війни, схоже, перевищили втрати Москви у всіх її конфліктах із часів Другої світової війни разом узятих", — зазначив Остін.

Він також наголосив на важливості допомагати Україні.

За його словами, від лютого 2022 року загальна безпекова допомога США Україні сягнула понад 62 мільярдів доларів.

"І я вже 24 рази скликав Контактну групу. Інші її члени виділили Україні понад 57 мільярдів доларів прямої допомоги у сфері безпеки. У відсотках від ВВП більше ніж десяток членів Контактної групи надають Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж Сполучені Штати. І разом ми допомогли Україні пережити повномасштабний наступ найбільшої армії Європи", — наголосив Остін.

Нагадаємо, 8 грудня Дональд Трамп заявив, що Україна втратила 400 тисяч солдатів.

У цей же день Володимир Зеленський заявив, що російські втрати перевищують 750 тисяч людей.