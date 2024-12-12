Плану Трампа немає: Єрмак про поїздку в США, брехню РФ та червоні лінії України (відео)

Усі червоні лінії, які є в України щодо завершення війни, записані в українській конституції, заявив голова ОП Андрій Єрмак. Посадовець розповів про позицію Дональда Трампа і про засилля російської пропаганди.

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Головний і перший пункт українського мирного плану — це вступ до НАТО, і лише після цього можна говорити про конкретні дії, які будуть виконуватись у певні терміни. Україна донесла до Заходу свою позицію, тоді як з боку РФ чути мову ультиматумів, на яку президент Володимир Зеленський не реагуватиме. Про ставлення Дональда Трампа до російсько-української війни, про його наміри та план, голова офісу президента Андрій Єрмак розповів інтерв'ю "Суспільне".

Завершення війни - інтерв'ю Андрія Єрмака

Завершення війни і план Трампа

Єрмак розповів, що команда Володимира Зеленського донесла до американських лідерів деталі мирного плану і що вони продовжили працювати після перемоги Дональда Трампа. Посадовець пояснив, що під час візиту в США побував, серед іншого, у Флориді, потім побував у Франції та у Великій Британії. Журналіст поцікавився, чи відповідає дійсності заява Трампа про готовність України завершити "божевільну" війну і укласти якусь мирну угоду. У відповідь пролунало, що слід почути чітку заяву американського політика і на особливості української позиції.

"Дональд Трамп точно хоче припинити цю війну. Дональд Трамп хоче припинити цю війну справедливим миром. Меседж президента збігається з українською позицією. Це може статися, тому що ми бачимо, що він дійсно налаштований на все, щоб показати лідерство Америки, для того щоби змусити Путіна дійсно говорити про справедливий мир", — сказав голова ОП.

Якихось деталей щодо того, як бачить Трамп досягнення миру, Єрмак не озвучив. З його слів, іде обговорення різних пропозицій, тому не можна сказати, що Україну начебто примушують відмовитись від територій.

"Щоб поставити крапку в цьому: ніякого плану поки не існує і точно ми його не бачили цього плану. Ми знаємо, що існує декілька думок, декілька позицій, вони обговорюються", — сказав він.

Позиція України та заяви РФ

Україна на сьогодні займається тим, що розкриває брехню російської пропаганди про причини війни і про це, що начебто відмовляється від перемовин, додав Єрмак. Тим часом з боку Кремля звучать ультиматуми, при цьому "президент Зеленський мовою ультиматумів ніколи не розмовляв". Також не можливий ніякий "норманський формат", "Мінські угоди" чи якісь "домовленості в Туреччині": головне — це вступ до НАТО зі збереженням вимоги Конституції.

"Всі наші червоні лінії записані в нашій Конституції Я думаю що там чітко і вичерпано все написано про, що ми не можемо домовлятись", — додав посадовець.

Зазначимо, 12 грудня генсек НАТО Марк Рютте назвав війну РФ "спустошенням, гіршим за смерть". Згідно з даними очільника Альянсу, з 2022 року Україна та РФ втратили сумарно понад 1 млн осіб.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп прокоментував надання дозволу України бити ракетами ATACMS по території РФ.