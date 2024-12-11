Ей позвонит Илон Маск: Politico назвало самого влиятельного человека Европы

По мнению аналитиков, влияние Джорджии Мелони обусловлено способностью находить баланс между радикальными идеями своей партии и прагматичным сотрудничеством с международными партнерами.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала самым влиятельным человеком Европы по версии политического издания Politico. Об этом говорится в рейтинге, который обнародовало издание.

Хотя в рейтинге подчеркивается, что речь идет о влиятельных политиках следующего года, в описании Мелони есть только ее прошлое.

В частности, отмечается, что лидер правой партии "Братья Италии" за несколько лет превратилась из маргинальной политической фигуры в одного из ключевых игроков на европейской и мировой политической арене.

Правда, будущего касается лишь первый абзац, посвященный премьеру Италии.

"Кому вы звоните, если хотите говорить с Европой? Если вы Илон Маск, то есть самый богатый человек в мире и ключевой советник новоизбранного президента США Трампа, то номер, который вы набираете, принадлежит Джорджии Мелони", — говорится в подписи.

Джорджа Мелони Фото: Politico

По мнению аналитиков Politico, политическое влияние Мелони обусловлено способностью находить баланс между радикальными идеями своей партии и прагматичным сотрудничеством с международными партнерами.

Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей Европы.

В прошлом году в рейтинг Politico попал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда его назвали "Марафонцем года" и "Мечтателем №1".