Президенту РФ Владимиру Путину журналисты дали второе место в рейтинге "Деятелей", которые "наиболее умело навязывают свою волю" в Европе.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей Европы от американского издания Politico в категории "Мечтатели". В этот рейтинг включили 28 человек, которые, по мнению журналистов, будут формировать европейскую и мировую политику в 2025 году. Победители будут объявлены сегодня вечером во время прямой трансляции около 21:00, а список тех, кто занял низшие позиции топа, можно увидеть на сайте издания.

В категорию "Мечтатели" входят те, "чьи смелые идеи ведут к дискуссиям" по мнению медийщиков. Издание окрестило Андрея Ермака "фиксером" (The fixer), то есть тем, кто пытается решить проблемы, и отметило, что глава ОП Украины за три года с начала полномасштабной войны "вместо попыток выиграть войну сосредоточился на попытках выиграть мир".

Журналисты пишут, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Андрей Ермак ищет собеседников в его окружении, пытается получить помощь для Украины от непривлеченных ранее стран и просит больше артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности у Европы, чтобы замедлить наступление РФ на фронте.

Кто еще попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы

Третье место в категории "Мечтатели" вслед за Ермаком занимает бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас, четвертое место — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президенту РФ Владимиру Путину американские журналисты присудили второе место в категории "Деятели" — тех, кто "наиболее умело навязывает свою волю".

"Терпеливо играя в долгую игру, президент России Владимир Путин, похоже, достигает своей цели раскола Запада и завоевания части Украины", — написали Politico.

На третьем месте расположился премьер-министр Польши Дональд Туск за то, что "лучше всего может сдержать популистскую волну".

Также издание определило главных "Разрушителей", которые "расшатывают статус-кво" в Европе.

Отметим, в прошлом году в рейтинг Politico попал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда его назвали "Марафонцем года" и "Мечтателем №1".

Напомним также, 9 декабря стал известен список номинантов на премию "Человек года-2024" по версии журнала Time. Среди претендентов названы новоизбранный президент США Дональд Трамп, его соперница на выборах Камала Харрис, жена умершего российского оппозиционера Алексея Навального Юлия, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, американский подкастер Джо Роган и предприниматель Илон Маск, который уже получал это звание в 2021 году.