Кейт Миддлтон может стать "Человеком года": кто еще в списке Time

Принцесса Уэльская вызвала дискуссию во всем мире о конфиденциальности и здоровье публичных лиц. В начале 2024 года она объявила о борьбе с онкологией.

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Кейт Миддлтон номинирована одним из претендентов на престижный титул "Человек года 2024" по версии журнала Time. Об этом пишет Mirror.

С 1927 года Time выбирает человека, группу или концепцию, которые имели наибольшее влияние — положительное или отрицательное — за последние 12 месяцев. Несмотря на то, что прошлогодняя победительница Тейлор Свифт имела выдающийся год, поскольку она приняла участие в глобальном туре Eras, певица отсутствует в шорт-листе 2024 года. Зато принцесса Уэльская номинирована вместе с девятью мировыми деятелями из мира политики и бизнеса, такими как бизнесмен-миллиардер Илон Маск, подкастер Джо Роган, магнат Meta Марк Цукерберг и избранный президент США Дональд Трамп.

Также "Человеком года" может стать вице-президент США Камала Харрис, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, российская оппозиционерка Юлия Навальная.

Ранее Кейт Миддлтон входила в список самых влиятельных людей TIME100 в 2013 году и занимала второе место в номинации "Человек года" в 2011 году.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Почему Кейт Миддлтон вошла в короткий список награды "Человек года 2024"

По данным журнала Time, в этом году принцесса Уэльская вызвала дискуссию во всем мире о конфиденциальности и здоровье публичных лиц.

В январе 2024 года Кейт Миддлтон была госпитализирована на две недели для "плановой операции на брюшной полости", и Кенсингтонский дворец заявил, что она будет подальше от общественности до Пасхи.

Кейт Миддлтон Фото: скріншот

Но после того, как в интернете распространялись теории заговора о местонахождении принцессы, королевская особа развеяла слухи, сообщив, что у нее был диагностирован рак. В сентябре будущая королева Великобритании объявила, что завершила курс химиотерапии.

Напомним, Кейт Миддлтон признала, что этот год был незапланированным.

Также Фокус писал о Тейлор Свифт — "Человеке года 2023".