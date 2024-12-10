Кейт Міддлтон може стати "Людиною року": хто ще у списку Time

Принцеса Уельська викликала дискусію у всьому світі про конфіденційність і здоров’я публічних осіб. На початку 2024 вона оголосила про боротьбу з онкологією.

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Кейт Міддлтон номінована одним із претендентів на престижний титул "Людина року 2024" за версією журналу Time. Про це пише Mirror.

З 1927 року Time обирає людину, групу чи концепцію, які мали найбільший вплив — позитивний чи негативний — за останні 12 місяців. Попри те, що минулорічна переможниця Тейлор Свіфт мала видатний рік, оскільки вона взяла участь у глобальному турі Eras, співачка відсутня в шорт-лісті 2024 року. Натомість принцеса Уельська номінована разом із дев’ятьма світовими діячами зі світу політики та бізнесу, такими як бізнесмен-мільярдер Ілон Маск, подкастер Джо Роган, магнат Meta Марк Цукерберг і обраний президент США Дональд Трамп.

Також "Людиною року" може стати віцепрезидентка США Камала Гарріс, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл, премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, російська опозиціонерка Юлія Навальна.

Раніше Кейт Міддлтон входила до списку найвпливовіших людей TIME100 у 2013 році та посідала друге місце у номінації "Людина року" у 2011 році.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Чому Кейт Міддлтон увійшла до короткого списку нагороди "Людина року 2024"

За даними журналу Time, цього року принцеса Уельська викликала дискусію у всьому світі про конфіденційність і здоров’я публічних осіб.

У січні 2024 Кейт Міддлтон була госпіталізована на два тижні для "планової операції на черевній порожнині", і Кенсінгтонський палац заявив, що вона буде подалі від громадськості до Великодня.

Кейт Міддлтон Фото: Скріншот

Але після того, як в інтернеті поширювалися теорії змови про місцеперебування принцеси, королівська особа розвіяла чутки, повідомивши, що у неї був діагностований рак. У вересні майбутня королева Великої Британії оголосила, що завершила курс хіміотерапії.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон визнала, що цей рік був незапланованим.

Також Фокус писав про Тейлор Свіфт — "Людину року 2023".