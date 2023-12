Американська мрія. Тейлор Свіфт: як дочка брокера й домогосподарки стала найвідомішою у світі

Тейлор Свіфт — співачка зі світовим іменем. Мабуть, немає жодної людини у світі, яка хоча б раз у житті не стикалася з іменем цієї зіркової персони.

33-річна співачка за 15 років своєї кар’єри змогла досягти нечуваних п'єдесталів. У її здобудку — близько 300 нагород, більше ніж 10 статуеток "Греммі", а цьогоріч її ім’я за версією журналу Time посіло почесну сходинку "Людина року".

Не можливо в медійному просторі уникнути ім’я Тейлор Свіфт. Її пісні звучать на всіх музичних платформах, під них знімають відео в інстаграм і тік-ток.

І хоч фанати пильно слідкують за її життям, сама ж співачка разом зі своєю командою вибудувала купу цікавих фактів навколо себе.

Тейлор Свіфт — одна з небагатьох зірок у списку тих, хто зміг побудувати мільярдні статки на створенні музики.

Ходять чутки, що саме Тейлор Свіфт буде однією з персон в історії Америки, яка матиме колосальний вплив на виборах президента США.

Тож розберімося, хто ж вона — Тейлор Свіфт.

Відомо, що перші свої альбоми вона випустила з лейблом Big Machine Records. Усього їх було 6. Нині співачка намагається відвоювати права на кожну з пісень, які були в цих альбомах. Зараз вона активно займається перезаписом пісень. У 2021 році Тейлор перевипустила альбоми Fearless (Taylor's Version), Red (Taylor's Version), Speak Now (Taylor's Version), а нещодавно вона презентувала 1989 (Taylor's Version).

Перший студійний альбом Тейлор у стилі кантрі-поп був презентований у 2006 році й отримав назву Taylor Swift. За інформацією, якою ділилася співачка, він був написаний про її підліткове життя та спостереження за іншими людьми. Тематика пісень, які домінують, — це історії дружби, нерозділеного кохання. Як і в кожної зірки, не всі треки співачки набрали популярності. Серед найвідоміших пісень цього альбому — Tim McGraw, Teardrops on My Guitar, Our Song, Picture to Burn і Should've Said No.

Образ тодішньої Свіфт дуже імпонував молодій аудиторії, переважно підліткам, які в її образі бачили себе. Тоді вона мала легкий образ, який подобався її одноліткам, які вже шаленіли від її пісень. На концерти Тейлор одягала сарафани, ковбойські чоботи, завжди тримала гітару в руках, а волосся завжди було кучерявим.

Відомо, що у 2022 році, за версією журналу Rolling Stone, альбом зайняв 32 місце в списку "100 найкращих дебютних альбомів усіх часів". Відомо, що на той час вдалося продати більш ніж 6,7 млн екземплярів альбому.

Fearless

Fearless став другим альбомом Тейлор Свіфт. Його співачка презентувала у 2008 році. У ньому вона виконала 13 нових музичних композицій. Уже через рік доповнила альбом ще 6 треками. Цей альбом став одним із наказковіших. У ньому Свіфт виконує романтичні пісні про кохання, де з’являються образи білих коней, принцес, романтичних поцілунків під дощем.

Одна з популярних пісень цього альбому Love Story — уособлення шекспірівського роману Ромео та Джульєтти.

Ще одна пісня з цього альбому — You Belong With Me, у якій розповідається історія кохання дівчини до її друга. Саме ця пісня принесла співачці чимало нагород. Також окремо відеоробота на цю пісню отримала нагороду в номінації "Найкраще жіноче відео" на MTV Video Music Awards.

На нагородженні сталася неприємна ситуація. Тоді на сцену вийшов репер Каньє Вест і перебив промову Тейлор, яка отримувал нагороду. Все тому, що він вважав, що ця нагорода належить Бейонсе з піснею та відеороботою Single Ladies (Put a Ring on It).

Уже згодом Тейлор в одній зі своїх пісень опише конфлікт із Вестом.

Тоді Тейлор продовжила бути милою підлітковою співачкою, яка змінила ковбойський стиль на більш жіночний і елегантний — сукні з блискітками та бальні костюми.

Саме в цей період співачка почала писати на руці свою щасливу цифру 13.

Варто зазначити, що альбом Fearless можна спокійно назвати найвизначнішим серед усіх кантрі-альбомів усіх років. Саме він приніс півачці першу нагороду "Греммі".

Speak Now

Третій альобом Свіфт записала вже в дорослішому віці. Він отримав назву Speak Now. У ньому все ще можна почути кантрі-звучання, але музика третього альбому має більші появи попу. Образи співачки на сцені продовжували бути звичайними, а от рідкісні виходи на червону доріжку все ж ставали гламурнішими.

Сама співачка не обговорює, кому присвячені пісні в її альбомах. Однак в одному з інтерв’ю розповіла, що пісня Innocent написана саме про конфлікт із Каньє Вестом.

Також в альбомі прослідковуються пісні про стосунки з її мамою та чоловіками.

Red

Четвертий альбом співачки з’явився на світ у 2012 році. У нього увійшли нові пісні з новими жанрами. Тоді співачка запам’ятался вінтажними образами, одягала шорти з високою талією, капелюхи, сукні з 50-х років. Вона носила червону помаду й мала зачіску з чубчиком.

Одна з найвідоміших пісень цього альбому — All Too Well. Вона також вважається однією з найкращих пісень співачки за всі роки. Шанувальники співачки підозрюють, що присвячена вона стосункам із актором Джейком Джилленголом. Як розповідала співачка, оригінальна версія пісні звучить більш ніж 10 хвилин. Уже у 2021 році вийшла повна версія відомого хіта.

1989

У 2014 році співачка почала роботу над своїм п’ятим студійним альбомом "1989". Це перший повноцінний альбом співачки в жанрі поп. Відомо, що він став одним із найбільш продаваних альбомів — понад 11 мільйонів екземплярів. Саме альбом "1989" приніс Свіфт ще одне "Греммі" .

У альбом потрапило чимало хітів, які досі прославляють співачку: Wildest Dreams, Out Of The Woods, Welcome to New York, Shake It Off, Bad Blood, Blank Space, Style.

Reputation

Шостий альбом співачки вже більше ближчий до сучасності. Створений у 2017-2018 роках. Напередодні створення нового альобому співачка зникла на рік із публічного простору — все через скандал із Кім Кардаш'ян і Каньє Вестом.

Тоді на Свіфт лилася хвиля хейту через імовірну брехню співачки. Якщо коротко, Каньє заспівав пісню Famous, у якій згадав ім’я Свіфт і заявив, що вона стала популярною завдяки йому. Згодом Тейлор заявила, що не давала згоди згадувати її ім’я. Однак тодішня дружина Каньє Кім Кардаш'ян злила в мережу аудіозапис, на якому спростувала слова співачки. Тейлор складно перенесла конфліктну ситуацію та хейт, який полився на неї.

Саме тому новий альбом після повернення був одним із найагресивніших у репертуарі співачки.

Серед відомих композицій — End Game, Ready for It?, Delicate, Gorgeous, Don’t Blame Me.

Lover

Уже у 2019-2020 році світ побачив сьомий альбом Тейлор. Він став одним із найяскравіших. У ньому вона з’явилася в пастельних рожевих кольорах, блакитних і фіолетових тонах.

Саме з цим альбомом Тейлор хотіла вирушити у світове турне, однак її плани змінила пандемія коронавірусу. Хітами з цього альбому стали пісні "Me!" (разом із Брендоном Урі з Panic! at the Disco), You Need To Calm Down, The Man, Lover.

Folklore і Evermore

Пандемія у світі дала час співачці попрацювати над новими альбомами. Саме до нього увійшли нові версії старих пісень. За альбом Folklore Тейлор знову отримала "Греммі"

Midnights

Останні студійний альбом Тейлор має назву Midnights, був презентований у 2022 році. Його просування співачка почала з усіх можливих соціальних мереж.

Неабиякого фурору Тейлор Свіфт наробила зі своїм світовим турне у 2023 році під назвою The Eras Tour.

Варто зазначити, що тематика співачки доволі банальна, однак вона зачіпає слухачів. Як і більшість зірок, вона співає про кохання, дружбу, стосунки із собою, родиною та суспільством.

Хоча публічно співачка не розповідає подробиць особистого життя, шанувальники в кожній пісні шукають натяки, які вона їм дає.

Світовий концертний тур The Eras Tour став наскільки успішним, що співачка вирішила презентувати фільм-концерт, який був записаний у Лос-Анджелесі. Відомо, що фільм-концерт став найкасовішим в історії цього жанру.

Нині Тейлор Свіфт — одна з найвпізнаваніший осіб світі, яку неможливо не любити чи ненавидіти.

