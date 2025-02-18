66-річна Мадонна показала нову серію відвертих кадрів (відео)
Зірка оголосила про перезапуск свого культового треку. Раніше вона потішила фанатів новиною про свіжий альбом.
66-річна американська співачка Мадонна опублікувала в Instagram відео без фільтрів, на якому вона катається по землі, одягнена лише в рожеву сукню, чорні панчохи до стегон і туфлі на підборах.
Зірка сцени також показала себе в класичному тренчі Burberry та в окулярах.
Зокрема, Медж можна було побачити, як вона пише слова "До побачення" та "Amore" на бланку.
"Bedtime Stories — реліз та вініл скоро", — написала артистка, натякаючи на перезапуск свого треку.
"Bedtime Stories" — це також шостий студійний альбом Мадонни. Випущений 25 жовтня 1994 року лейблами Sire і Warner Bros.
На відео колишня дружина Шона Пенна постала з мінімальним макіяжем, демонструючи свою природну красу.
Якраз напередодні артистка повідомила фанатам про вихід нової платівки. Вона стане сиквелом десятого студійного альбому Мадонни під назвою Confessions on a Dance Floor, який вийшов 20 років тому.
"Мій подарунок до Дня святого Валентина для всіх моїх шанувальників – повідомити вам, що я вкладаю всю свою душу в нову музику і з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу поділитися нею з вами! Confessions Частина 2", – написала знаменитість.
Новий альбом Медж стане першим за понад 5 років. Остання платівка зірки – Madame X – вийшла у 2019 році.
Нагадаємо, Мадонна показала порцію відвертих фото.
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