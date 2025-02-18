66-річна Мадонна показала нову серію відвертих кадрів (відео)

Зірка оголосила про перезапуск свого культового треку. Раніше вона потішила фанатів новиною про свіжий альбом.

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66-річна американська співачка Мадонна опублікувала в Instagram відео без фільтрів, на якому вона катається по землі, одягнена лише в рожеву сукню, чорні панчохи до стегон і туфлі на підборах.

Зірка сцени також показала себе в класичному тренчі Burberry та в окулярах.

Зокрема, Медж можна було побачити, як вона пише слова "До побачення" та "Amore" на бланку.

"Bedtime Stories — реліз та вініл скоро", — написала артистка, натякаючи на перезапуск свого треку.

"Bedtime Stories" — це також шостий студійний альбом Мадонни. Випущений 25 жовтня 1994 року лейблами Sire і Warner Bros.

На відео колишня дружина Шона Пенна постала з мінімальним макіяжем, демонструючи свою природну красу.

Мадонна

Якраз напередодні артистка повідомила фанатам про вихід нової платівки. Вона стане сиквелом десятого студійного альбому Мадонни під назвою Confessions on a Dance Floor, який вийшов 20 років тому.

"Мій подарунок до Дня святого Валентина для всіх моїх шанувальників – повідомити вам, що я вкладаю всю свою душу в нову музику і з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу поділитися нею з вами! Confessions Частина 2", – написала знаменитість.

Новий альбом Медж стане першим за понад 5 років. Остання платівка зірки – Madame X – вийшла у 2019 році.

Нагадаємо, Мадонна показала порцію відвертих фото.

Також Фокус писав про побачення Мадонни та Акіма Морріса.