66-річна Мадонна показалася з юним бойфрендом та оголосила новину (фото, відео)

Артистка та Акім Морріс зустрічаються з 2024 року. Разом з особистим життям Мадонна активно займається творчістю.

Related video

66-річна американська співачка Мадонна поділилася романтичними кадрами зі своїм юним бойфрендом Акімом Моррісом, 28, та оголосила новину. Відео на честь Дня закоханих артистка опублікувала в Instagram.

Медж повідомила фанатам про вихід нової платівки. Вона стане сиквелом десятого студійного альбому артистки під назвою Confessions on a Dance Floor, який вийшов 20 років тому.

"Мій подарунок до Дня святого Валентина для всіх моїх шанувальників – повідомити вам, що я вкладаю всю свою душу в нову музику і з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу поділитися нею з вами! Confessions Частина 2", – зазначила Мадонна.

На кадрах також зʼявився юний обранець артистки. Зірка перебуває у стосунках з 28-річним Акімом Моррісом.

Медж позувала в панчохах та напівпрозорому топі.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Новий альбом знаменитості стане першим за понад 5 років. Остання платівка Мадонни – Madame X – вийшла у 2019 році.

На відео також зʼявилися діти артистки.

Вона народила свою доньку Лурдес, також відому як Лола Леон, 28, від фітнес-тренера Карлоса Леона, а потім сина Рокко Річі, 24, від її колишнього чоловіка Гая Річі.

Мадонна

Мадонна також усиновила чотирьох дітей з Малаві — 19-річного сина Девіда Банду, 18-річну доньку Мерсі Джеймс і 12-річних дочок-близнючок Стеллу та Естер.

Акім, колишній футболіст, вперше зустрів Мадонну в серпні 2022 року, але їхній роман підтвердився майже через два роки.

Нагадаємо, 66-річна Мадонна показала обличчя без фільтрів та макіяжу.

Також Фокус писав про побачення Мадонни та Акіма Морріса.