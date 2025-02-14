66-річна Мадонна показалася з юним бойфрендом та оголосила новину (фото, відео)
Артистка та Акім Морріс зустрічаються з 2024 року. Разом з особистим життям Мадонна активно займається творчістю.
66-річна американська співачка Мадонна поділилася романтичними кадрами зі своїм юним бойфрендом Акімом Моррісом, 28, та оголосила новину. Відео на честь Дня закоханих артистка опублікувала в Instagram.
Медж повідомила фанатам про вихід нової платівки. Вона стане сиквелом десятого студійного альбому артистки під назвою Confessions on a Dance Floor, який вийшов 20 років тому.
"Мій подарунок до Дня святого Валентина для всіх моїх шанувальників – повідомити вам, що я вкладаю всю свою душу в нову музику і з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу поділитися нею з вами! Confessions Частина 2", – зазначила Мадонна.
На кадрах також зʼявився юний обранець артистки. Зірка перебуває у стосунках з 28-річним Акімом Моррісом.
Медж позувала в панчохах та напівпрозорому топі.
Новий альбом знаменитості стане першим за понад 5 років. Остання платівка Мадонни – Madame X – вийшла у 2019 році.
На відео також зʼявилися діти артистки.
Вона народила свою доньку Лурдес, також відому як Лола Леон, 28, від фітнес-тренера Карлоса Леона, а потім сина Рокко Річі, 24, від її колишнього чоловіка Гая Річі.
Мадонна також усиновила чотирьох дітей з Малаві — 19-річного сина Девіда Банду, 18-річну доньку Мерсі Джеймс і 12-річних дочок-близнючок Стеллу та Естер.
Акім, колишній футболіст, вперше зустрів Мадонну в серпні 2022 року, але їхній роман підтвердився майже через два роки.
Нагадаємо, 66-річна Мадонна показала обличчя без фільтрів та макіяжу.
Також Фокус писав про побачення Мадонни та Акіма Морріса.